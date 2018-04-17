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İngiltere Başbakanı May: Trump'ın köpeği değilim

Suriye harekatı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan İngiltere Başbakanı Theresa May, ''Ben Trump'ın fino köpeği değilim. Suriye'yi vurmasaydık daha fazla insan ölecekti." dedi.

17 Nisan 2018 Salı 10:46
İngiltere Başbakanı May: Trump'ın köpeği değilim

Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği harekat, İngiltere Başbakanı Theresa May'i zor duruma düşürdü.

İngiliz muhalefeti tarafından sert bir dille eleştirilen May, tepkilere cevap verdi.

"SURİYE'Yİ VURMASAYDIK..."

ABD Başkanı Donald Trump'a köpeklik etmekle suçlanan İngiltere Başbakanı, harekatın düzenlenmesiyle birçok insanın ölümden kurtarıldığını savundu.

Başbakan May, "Ben Trump'ın fino köpeği değilim. Suriye'yi vurmasaydık daha fazla insan ölecekti." diye konuştu.

Theresa May, Suriye harekatına katılarak iç politikada elini güçlendirmeye çalışmakla da suçlanıyordu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 10:46
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YORUM YAZ

  • mevlütmevlüt8 sa önce
    pez...k senden iyi köpeklik eden varmı ....
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