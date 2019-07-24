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İngiltere Başbakanı May Kraliçe'ye istifasını sundu

Theresa May:"Bu görevdeki (Brexit) başarı, ülkemiz için yeni bir başlangıç, bizi şu anki çıkmazdan Britanya halkının hak ettiği parlak bir geleceğe taşıyabilecek ulusal bir yenilenme olabilir"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:44
İngiltere Başbakanı May Kraliçe'ye istifasını sundu

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu.

May, görevinin son gününe Avam Kamarasında yapılan "Başbakan'a Sorular" oturumuna katılarak başladı.

Buradaki konuşmasında 21 yılın ardından artık sıradan bir parlamenter olarak görev yapacağını kaydeden Theresa May, Avam Kamarası'nda 4 bin 500'den fazla soruya cevap verdiğini belirterek, "İleride soru sormayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

May, görevi "Brexit'i gerçekleştirme ve ülke için parlak bir gelecek yaratma taahhüdünde bulunan birine" devretmekten mutluluk duyduğunu da söyledi.

Başbakan May, oturumun ardından parlamenterlerin alkışları eşliğinde Avam Kamarasından ayrılarak, son kez Başbakanlık resmi konutu ve çalışma ofisi 10 Numara'ya geçti.

Burada eşi Philip May ile birlikte yemek yiyen May, çalışanlarla vedalaşıp kısa bir açıklamada da bulundu.

- "En büyük onur"

Theresa May, açıklamasında, başbakanlık görevinin "en büyük onur" olduğunu belirterek, "Bana inandığınız ve hizmet etme şansı verdiğiniz için teşekkür ederim." dedi.

Halefi Boris Johnson ve ekibine başarılar dileyen May, "Onların başarısı, ülkemizin başarısı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıklarının yanında halen yapılacaklar olduğunu da kaydeden İngiltere Başbakanı May, acil önceliğin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmada (Brexit) olduğunu söyledi.

Ancak Brexit'in tüm ülkenin çıkarına olacak şekilde gerçekleşmesinin önemine dikkati çeken May, "Bu görevdeki başarı, ülkemiz için yeni bir başlangıç, bizi şu anki çıkmazdan Britanya halkının hak ettiği parlak bir geleceğe taşıyabilecek ulusal bir yenilenme olabilir." ifadesini kullandı.

Theresa May, bir kadın olarak başbakanlık görevinde bulunmasının, genç kızlara "yapabileceklerinin sınırının olmadığı" mesajı vermesini umduğunu da kaydetti.

- İstifasını sundu

May, eşi ile 10 Numara önünde gazetecilere poz verdikten sonra Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu.

Theresa May'in ardından hükümeti kurma görevini almak üzere Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson Buckingham Sarayı'na gitti. Johnson'ın saraya gidişi sırasında bir grup protestocunun ise yolu kesmeye çalıştığı görüldü. Protestocular, polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

- Parti içi muhalefetin baskısıyla istifa etmişti

May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanamayarak liderlikten istifa etmiş ve yeni lider belirlenince başbakanlığı da bırakacağını açıklamıştı.

Muhafazakar Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ı geride bırakmıştı.

Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı da olmaya hak kazanmıştı.

İngiltere'nin 2016'da yapılan referandumla aldığı AB'den ayrılma kararını 29 Mart'ta hayata geçirmesi öngörülüyordu, ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:44
  1. Boris Johnson
  2. İngiltere
  3. Kraliçe 2. Elizabeth
  4. Theresa May

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