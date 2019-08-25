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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Brexit mesajı

Brexit'e ilişkin açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği’nden bir anlaşmayla ayrılma ihtimalinin güçlendiğini açıkladı.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:16
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Brexit mesajı

 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği’nden (AB) bir anlaşmayla ayrılma (Brexit) ihtimalinin güçlendiğini söyledi.

G7 Zirvesi için bulunduğu Fransa’nın Biarritz kentinde İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Johnson, Brexit süreciyle ilgili olarak "Bence şu anda bir anlaşmaya varmak için makul bir şans bulunuyor." dedi.

'Anlaşma dostlarımıza bağlı'

"Brexit’in anlaşmalı mı anlaşmasız mı olacağı bütünüyle AB’deki, bazıları burada da olan dostlarımıza bağlı." ifadesini kullanan Johnson, "son birkaç günde İngiltere’nin neyi yapabileceği, neyi yapamayacağı konusunda mesajlarını ulaştırmakta epey başarılı olduklarını" vurguladı.

Anlaşma şansının güçlendiğini ancak dostlarının eski anlaşmanın öldüğü konusunda son derece gerçekçi olması gerektiğini söyleyen Johnson, "Parlamentonun 3 kez reddettiği metin şimdi de geçirilemez." şeklinde konuştu.

Bununla birlikte anlaşmalı Brexit için İngiltere’nin anlaşmasız bir Brexit’e hazır olduğunu göstermesi gerektiğini savunan Johnson, anlaşmasız Brexit halinde de ülkesinin AB’ye 39 milyar sterlinlik “ayrılık ücretini” ödemek zorunda olmayacağını hatırlattı.

Johnson G7 Zirvesi öncesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüştü. 

Johnson, görüşmelerinde, İngiltere’nin AB ile daha önce varılan anlaşmadaki “tedbir maddesi”nin çıkarılması talebini muhataplarına iletmişti.

"Anlaşmasız ayrılık" polemiği

Johnson’ın bugün AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya gelmesi öngörülüyor. 

Tusk, dün Biarritz’de düzenlediği basın toplantısında "Anlaşmasız ayrılık AB için kabul edilemez. İş birliğine açık olmadığımız tek konu anlaşmasız ayrılık. Hala umuyorum ki Johnson, tarihe 'Bay Anlaşmasız' olarak geçmeyi istemiyordur." ifadelerini kullanmıştı.

Johnson da dün yaptığı açıklamada, AB Konseyi Başkanına "AB’deki dostlarımıza eğer anlaşmasız Brexit istemiyorlarsa anlaşmadaki 'tedbir maddesi'nden kurtulmamız gerektiğini söyledim. Eğer Donald Tusk, tarihe ‘Bay Anlaşmasız Brexit’ olarak geçmek istemiyorsa umarım bu hususu aklında tutar." sözleriyle yanıt vermişti.

Brexit süreci

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Reddedilen anlaşma, İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasında iki yıllık geçiş süreci öngörüyordu. Bu sürede İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin çözüm bulunamaması halinde "tedbir maddesi" yürürlüğe girecekti.

Madde, İngiltere'nin soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu. İngiltere'nin bu maddeyi tek yanlı olarak terk etme kapısı da kapalı tutuluyordu. 

Anlaşmanın parlamentoda reddedilmesinde en önemli unsuru "tedbir maddesi" oluşturmuştu. Aralarnda Johnson'ın da yer aldığı anlaşmanın muhalifleri, bu maddenin İngiltere'yi süresiz biçimde AB'ye tabi bir ülke haline getireceğini iddia etmişti. 

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:16
  1. İngiltere Başbakanı Boris Johnson
  2. Avrupa Birliği
  3. Brexit
  4. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron
  5. Merkel

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