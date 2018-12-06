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"İngiltere Assange'a büyükelçilikten ayrılabileceği konusunda garanti verdi"

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, İngiltere'nin "Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın büyükelçilikten ayrılsa da başka bir ülkeye iade edilmeyeceği" konusunda garanti verdiğini söyledi

06 Aralık 2018 Perşembe 20:32
"İngiltere Assange'a büyükelçilikten ayrılabileceği konusunda garanti verdi"

QUITO (AA) - Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, "İngiltere, (Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu) Julian Assange'a büyükelçilikten ayrılabileceği konusunda garanti verdi." dedi.

Moreno, bir radyo programında yaptığı açıklamada, İngiltere'nin "Assange'ın büyükelçilikten ayrılsa da başka bir ülkeye iade edilmeyeceği konusunda" garanti verdiğini söyledi.

Moreno, Assange'ın hukuk ekibinin konu üzerinde çalıştığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den bu yana Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da 2 kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve kendisine vatandaşlık vermişti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:32
  1. Assange
  2. Ekvador
  3. Wikileaks

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