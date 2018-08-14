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İngiltere'de parlamento binası önünde hareketli dakikalar! 1 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de bir aracın parlamento dışındaki güvenlik bariyerlerine çarpması sonucu polis alarma geçti. Ayrıca aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

14 Ağustos 2018 Salı 10:38
İngiltere'de parlamento binası önünde hareketli dakikalar! 1 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de bir aracın parlamento binasının dışındaki güvenlik bariyerlerine çarpmasının ardından bir kişi gözaltına alındı.

Polisten yapılan açıklamada yerel saat ile 07.37'te bir aracın parlamento binası dışındaki güvenlik bariyerlerine çarptığı bildirildi.

SİVİLLER YRALANDI

Aracın erkek sürücüsünün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, olayda bazı sivillerin yaralandığı kaydedildi.

Geçen yıl bir saldırgan, kiralık aracını Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla yayaların üzerine sürmüş, parlamentonun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Aracından çıkarak parlamentonun girişindeki bir polisi bıçaklayan saldırgan, olay yerinde vurularak öldürülmüştü. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:38
  1. ingiltere parlamento binası
  2. Westminster Köprüsü

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