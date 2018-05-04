İngiltere alarma geçti!

Rusya ile İngiltere arasındaki Skripal davasında gündeme gelen İngiltere'deki Salisbury şehrinin merkezi, içinde beyaz toz olduğu belirtilen bir şüpheli paket nedeniyle kapatıldı.

İÇİNDEN GIDA MADDESİ ÇIKTI

The Sun'ın aktardığına göre, polis pakette herhangi bir şüpheli maddeye rastlamadı. Wiltshire polis sözcüsü "Milford Caddesi'ndeki bir adresteki şüpheli paket haberi sonrası itfaiye servisindeki maslektaşlarımız olay yerine gitti ve paketin şüpheli olmadığı bilgisini teyit etti. Şüpheli bir madde içerdiği söylenen paket test edildi ve içinde gıda maddesi olduğu anlaşıldı" dedi.