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İngiltere alarma geçti!

İngiltere'nin Salisbury kentinde içinde beyaz toz olduğu iddia edilen bir paket yüzünden şehir merkezi kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin incelemesi sonucu pakette gıda maddesi olduğu ortaya çıktı.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:36
İngiltere alarma geçti!

Rusya ile İngiltere arasındaki Skripal davasında gündeme gelen İngiltere'deki Salisbury şehrinin merkezi, içinde beyaz toz olduğu belirtilen bir şüpheli paket nedeniyle kapatıldı.

İÇİNDEN GIDA MADDESİ ÇIKTI

The Sun'ın aktardığına göre, polis pakette herhangi bir şüpheli maddeye rastlamadı. Wiltshire polis sözcüsü "Milford Caddesi'ndeki bir adresteki şüpheli paket haberi sonrası itfaiye servisindeki maslektaşlarımız olay yerine gitti ve paketin şüpheli olmadığı bilgisini teyit etti. Şüpheli bir madde içerdiği söylenen paket test edildi ve içinde gıda maddesi olduğu anlaşıldı" dedi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:36
  1. ingiltere
  2. Salisbury
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