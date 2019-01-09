"İngiltere AB ile gelecekte derin ve özel ortaklık istiyor"

ANKARA (AA) - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, ülkesindeki Brexit sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biz, Avrupa Birliği (AB) ile gelecekte sadece ticaret ve ekonomi değil, güvenlik ve dış ilişkiler gibi birçok alanda da iş birliğini kapsayan derin ve özel ortaklık istiyoruz." dedi.

Büyükelçi Chilcott, TOBB ETÜ'nün düzenlediği "Diplomasi ve Barış" seminerleri kapsamında, İngiltere ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, Brexit referandumu ve gündemdeki konulara ilişkin konuşma yaptı.

İki ülkenin birçok nedenden ötürü tarih boyunca iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Chilcott, İngiltere'nin Türkiye'yi müttefik olarak gördüğünün altını çizdi.

Chilcott, İngiltere'nin, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine en güçlü destek veren ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek üyeliğin sadece Türkiye için değil, Avrupa için de faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çok sayıda bakanla Mayıs 2018'de İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Chilcott, "Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti için İngiltere ile ilişkilerin öneminin bir sinyaliydi." dedi.

İngiltere ve Türkiye arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin, iki ülke arasında var olan ilişkilerin önemine işaret ettiğini söyleyen Chilcott, ikili ticaretin de ilişkilerde önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Chilcott, ülkesinin, Türkiye'nin ikinci büyük ihraç pazarı olduğuna işaret ederek, "Biz, Rusya ve Çin'e sattığımızdan daha fazla malı Türkiye'ye satıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de büyük çapta çok sayıda İngiliz şirketin faaliyet gösterdiğini belirten Chilcott, aynı şekilde İngiltere'de de önemli birçok Türk şirketin bulunduğu ve başarılı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Büyükelçi Chilcott, iki ülke arasındaki ilişkilerin bir diğer önemli ayağının, turizm olduğunu vurgulayarak çok sayıda İngiliz turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İngiltere'den Türkiye'ye gelen turist sayısının ciddi şekilde düştüğünü söyleyen Chilcott, "2018'de Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turist sayısının (darbe girişiminden) önceki seviyeye hatta belki de daha yukarı çıktığını söylemekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Chilcott, Türkiye ve İngiltere'nin terörle mücadele alanında da birlikte çalıştığını belirterek, "Biz, hukuk kuralları içerisinde PKK'nın para toplama gibi aktivitelerini engellemek için her şeyi yaptık ve bunun da Ankara'da takdirle karşılandığını düşünüyorum." dedi.

- "Avrupa'dan bağlantımızı kesmiyoruz"

Konuşmasında Brexit referandumuna da değinen Chilcott, ülkesinde birçok kişinin referandum öncesi AB'den ayrılma kararı almayacağını düşündüğünü, buna karşılık çok az kişinin İngiliz halkının ayrılma yönünde oy kullanacağını tahmin ettiğini söyledi.

Chilcott, Brexit referandumu sonrası ortamda hala belirsizlik havasının hakim olduğunu ve tam bir tanımın yapılamadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz, AB kuruluşlarından ayrılmamıza rağmen Avrupa'dan bağlantımızı kesmiyoruz. Biz, kuruluşlar dışında mümkün olan maksimum bağlantı istiyoruz. Biz, AB ile gelecekte sadece ticaret ve ekonomi değil, aynı zamanda güvenlik ve dış ilişkiler gibi birçok alanda da iş birliğini kapsayan derin ve özel ortaklık istiyoruz."

Büyükelçi Chilcott, ülkesinin 29 Mart'ta AB'den ayrılmasının ardından 21 aylık geçiş sürecinin olduğu ifade ederek, "(İngiltere AB'den ayrıldıktan sonra) İngiltere, kendi kaderini belirlemede daha fazla sorumlu olacak. Bu nedenle, diğer ülkelerle ikili ilişkilerimizi geliştirmek için daha fazla çaba sarf etmek zorundayız." diye konuştu.

- "İngiltere ve Suudi Arabistan önemli savunma sektörü ilişkisine sahip"

Dominic Chilcott, ülkesi ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilere değinerek, Suudi Arabistan'ın, İngiltere ve Ortadoğu'daki birçok ülke için önemli ortak olduğunu söyledi. Chilcott, İngiltere'nin, Suudi Arabistan ile çok önemli savunma sektörü ilişkisine sahip olduğunu vurgulayarak, Suudi Arabistan'ın, ülkesinin müttefiki olduğuna işaret etti.

Chilcott, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, herkeste şok etkisi yarattığını hatırlatarak, bu tarz bir davranışın kabul edilemeyeceğini, buna verilecek doğru yanıtın ise Suudi Arabistan'ın bu tarz yollara başvurmasını engelleyecek gerekli reformları yapmasının teşvik edilmesi olduğunu söyledi.

Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin de Chilcott, diğer birçok ülke gibi İngiltere'nin de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu kaydetti. Chilcott, Suriye'de barış, istikrar ve iç savaşın sona ermesinden yana olduklarının altını çizdi.

Chilcott, ABD Başkanı Donald Trump'ın, askerlerini Suriye'den çekeceğini yönündeki açıklamalarına ilişkin, "ABD çekilecekse, Suriye'deki rejim veya DEAŞ'ın, kendilerini yeniden tesis etmesine ya da daha fazla güç ve kontrol kazanmasına fırsat verilmeyecek şekilde olmalı." dedi.