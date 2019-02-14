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İngiltere, 40 pazardan sadece 4’ü ile ticaret anlaşması konusunda uzlaştı

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz ay Şili ve Batı ve Güney Afrika Bölgesi ile, bu ay ise Faroe Adaları ve İsviçre ile karşılıklı ticaret anlaşmalarında uzlaşmaya varıldığını duyurdu

14 Şubat 2019 Perşembe 18:18
İngiltere, 40 pazardan sadece 4’ü ile ticaret anlaşması konusunda uzlaştı

LONDRA (AA) – İngiltere'nin, Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışının (Brexit) ardından yürürlüğe girecek olan dört ticaret anlaşması konusunda anlaştığı bildirildi.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada geçtiğimiz ay Şili ve Batı ve Güney Afrika Bölgesi (ESA) ile, bu ay ise Faroe Adaları ve İsviçre ile karşılıklı ticaret anlaşmalarında uzlaşmaya varıldığı bildirildi.

İngiltere’nin AB üyeliği yoluyla taraf olduğu 40 ticaret anlaşması, ülkenin 29 Mart’ta birlikten anlaşmasız bir şekilde ayrılması halinde sona erecek.

İngiltere’nin erişimini kaybetme riski ile karşı karşıya kaldığı 36 pazarla ticaret anlaşmalarını tamamlamak için AB’den çıkışa kadar kalan sürenin yeterli olmaması endişeleri artırıyor.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, hafta başında AB’den çıkışın ardından serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde bazı ülkelere öncelik verileceğini söylemişti.

Fox, “İhtiyacımız olan ticaretin büyük çoğunluğunun devam etmesi konusunda rahatız. Eğer (pazarların) yüzde 100'ü ile anlaşma sağlayabilirsek bu harika olur. Mevzu, yapabileceğimizin maksimumunu yapmakla ilgili.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Geçen hafta İngiliz Endüstri Konfederasyonu (CBI) İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız olarak ayrılması halinde birlik üyeliği üzerinden taraf olduğu 40 serbest ticaret anlaşmasını da kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

Açıklamada AB ve AB’nin ticaret anlaşması yaptığı ülkelerin tamamının küresel ekonominin yüzde 37’sini temsil ettiğinin altı çizilmişti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:18
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  4. Londra
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