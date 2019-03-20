İngilizlerin yüzde 90'ı Brexit anlaşmasına karşı

LONDRA (AA) - İngiltere'de yapılan son ankete göre, halkın yüzde 90'ı Başbakan Theresa May'in parlamentoda iki kez reddedilen Brexit anlaşmasıyla daha fazla zaman kaybedilmemesini istiyor.

YouGov araştırma şirketinin bugün açıkladığı ankete göre, İngiliz halkının çoğunluğu Brexit'in ertelenmesine destek verirken, yüzde 90'ı May'in parlamentoda iki kez reddedilen Brexit anlaşmasıyla daha fazla vakit kaybedilmesine karşı çıkıyor.



Halkın yüzde 52'si Brexit tarihinin ertelenmesine destek verirken, sadece yüzde 35'i İngiltere'nin AB'den 29 Mart'ta ayrılmasını istiyor.



Dün 2 bin kişiyle yapılan ankete göre, halkın sadece yüzde 10'u ertelemeyle kazanılan zamanın May'in anlaşmasının parlamentodan geçirilmesine harcanmasına destek verirken, yüzde 90'ı aralarında "ılımlı Brexit", erken genel seçim ve yeni referandumun da yer aldığı diğer seçeneklerin düşünülmesini talep ediyor.

Ankete katılanların yüzde 56'sı Brexit sorununun bu konuda yapılacak yeni bir referandumla çözülmesine destek veriyor.



May'in Brexit anlaşması ile yeni referandum arasında seçim yapmasını isteyenlerin yüzde 60'ı referandum seçeneğini tercih ediyor. Anlaşmasız Brexit ile yeni referandum karşılaştırıldığında da yüzde 56 referandumdan yana tercihte bulunuyor.

- "İngilizler pratik çözümleri tercih ediyor"

Anketi Londra'da düzenlenen bir basın toplantısında yabancı basın mensuplarına değerlendiren eski YouGov Başkanı Peter Kellner, sonuçların İngiliz halkının pragmatizmini sergilediğini belirtti.



"İngilizler olarak çoğumuz siyasi olarak merkezde veya merkeze yakınız." ifadesini kullanan Kellner, "Zekice teorilerdense pratik çözümleri tercih ediyoruz." dedi.



Brexit'in bir sorun olarak farklı nitelikler taşıdığını belirten Kellner, "Büyük bir çoğunluk hükümetin Brexit anlaşmasını reddediyor. Daha büyük bir çoğunluk da ılımlı Brexit'i istemiyor. AB'de kalmaktan yana olanlar bunun üyeliğin yerini tutmayacağını düşünüyor, Brexit yanlıları ise bunun 2016 referandumunun sonuçlarına ihanet olacağına inanıyor." diye konuştu.

- Gençler "AB", yaşlılar "Brexit" diyor

Peş peşe yapılan pek çok anketin, AB'de kalınmasından yana olanların yapılacak bir referandumda oy kullanma konusunda Brexit yanlılarına göre daha kararlı olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Kellner, böyle bir oylamada İngiltere'nin son 3 yılda değişen nüfus yapısının da önemli bir rol oynayacağını kaydetti.



Genç nüfusun ezici bir çoğunluğunun AB'de kalınmasından, yaşlıların ise Brexit'ten yana olduğunu aktaran Kellner, "Yaşlılar ölüyor, gençler de oy verme yaşına erişiyor. Yapılacak yeni bir referandumda, hiç kimse fikrini değiştirmese bile AB'de kalınmasından yana net bir sonuç çıkacak gibi görünüyor." dedi.

- 30 Haziran'a erteleme talebi

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

Normal takvime göre, 29 Mart'ta AB'den ayrılması gereken ülkede, AB ile varılan Brexit anlaşmasının parlamentoda iki kez reddedilmesinin ardından Başbakan May bugün Brexit tarihinin 30 Haziran'a ertelenmesi talebinde bulunmuştu.

İngiltere'de yeni bir Brexit referandumu yapılmasına yönelik etkisini giderek artıran bir kampanya yürütülüyor. Kampanyaya Macar asıllı ABD'li iş adamı George Soros da maddi kaynak sağlıyor.

Ekim ayında Londra'da yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı Brexit karşıtı bir gösteri düzenleyen kampanya, cumartesi günü yeni bir yürüyüş planlıyor.