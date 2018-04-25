İngilizlerin 'ejderha öldürdü' dedikleri Türkiyeli Aziz! Hala gününü kutluyorlar

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Ömer E. Keçeci yazdı…

23 Nisan günü sadece Türkiye’de meşhur olmayıp Avrupalılar, bilhassa da İngilizler için büyük şöhreti haiz olarak kutlu bir gün addedilmektedir. Aziz George Günü (St. George Day) olarak kutlanan bugün, esasen Katolikler arasında tebrik edilirken görülse de zamanla İngilizler St. George’u kendilerine mâl etmişlerdir. İngilizlerin “koruyucu azizi” olan St. George’u bu denli meşhur yapan ise, asırlar boyunca geriye gidip erken Ortaçağ’a kadar dayanan inançlarına göre, ejderha öldürmüş olmasıdır.

VARLIĞI BELİRSİZ, VARSA DA TÜRKİYELİ!

St. George hakkında tarihçiler arasında ciddi tartışmalar mevcuttur. BBC History’nin internetteki yayın adresi olan History Extra’da hakkında yapılan yayında, böyle birisinin var olduğuna dair bile delil olmadığı kaydedilmiştir. Eğer varsa da, Doğu Roma İmparatorluğu zamanında bugünkü Türkiye’den bir yere ait olduğu kaydedilmektedir. Hıristiyan geleneğine göre, İmparator Diocletianus kendisinden nefret etmekteydi ve işkencelerle onu katletti. Ölüm tarihi ise 23 Nisan 303 olarak verilmektedir.

HAKKINDA ANLATILAN BAZI SAÇMALIKLARI PAPA BİLE REDDETMİŞTİ

Erken devir Hıristiyan kaynaklarının aziz hikâyelerini fevkalade abartmasının bir örneği olarak, St. George’un gördüğü işkenceler de “saçmalık” boyutunda şişirilmişti. Kaynaklardan birine göre sadece 7 yıllık bir dönemde çekiçlerle vurula vurula beyninin patlatılmasından parçalar koparılmasına kadar her biri çoktan ölmesine yol açması gereken işkenceler görmüştü… 5.yüzyıldan Papa Gelasius’a atfedilen bir hükümde, alaya yol açacağı için böyle detayların kilisede okunmaması deklare ediliyordu.

BİZANS’TAN GÜNÜMÜZ HIRİSTİYAN DEVLETLERİNE KADAR HEP EL ÜSTÜNDE TUTULDU

St. George, Bizans’ta yücelik atfedilen birkaç askeri azizden biriydi. Bu azizlerin canlı olduğuna ve askerlerin hayattayken de ölürken de hamiliğini yaptığına inanılırdı. Haçlılar 1. Haçlı Seferi sırasında 1099’da bu militer azizler geleneğini adapte ettiler ve St. George’a hürmeti Batı Avrupa’ya geri getirdiler.

BİRÇOK BATI ÜLKESİNİN KORUYUCU AZİZİ

Başta İngiltere olmak üzere Etiyopya, Gürcistan, Portekiz gibi ülkelerden Freiburg, Moskova ve Beyrut gibi şehirlere kadar bura Hıristiyanlarında “koruyucu aziz” olarak el üstünde tutulan bu varlığı şüpheli St. George, Hıristiyanlığın farklı mezheplerinde müttefik bir ihtirama muhatap olmasıyla da dikkat çekiyor. Nitekim Dünya Katolik Kütüphanesi (catholic.org) içinde verilen bilgilerde İngiltere’den başka Rusya, Bulgaristan, Mısır, Katalonya gibi yerlerde farklı tarihlerde Aziz George günü kutlaması olduğu bilgisine yer verilmekte. İngiltere’de ise 11.yüzyılda Norman istilasından itibaren kendisine yer bulmuş, zamanla ona gösterilen hürmet artmış ve 1415’te de 23 Nisan milli bayram ilan edilmiştir.

İNGİLTERE TARİHİNİN EN İTİBARLI ŞÖVALYE TARİKATI VE BAZI EFSANELER BU AZİZE DAYANIYOR!

İngiliz tarihinin 1348’de 3.Edward tarafından kurulan Dizbağı Şövalye Tarikatı, tarihlerinin en muteber bir Şövalye grubu olarak günümüze kadar gelmiş ve hala başta kral/kraliçe olmak üzere aristokratların üyeliği ile devam ettirilmekte olup en muteber bir nişanları da dizbağı nişanı olarak bilinmektedir. Vakayla alakalı bir tarihi hakikat olarak İngiliz tarihçiler ise, 3.Edward’ın St. George hayranlık ve bu azizin ruhaniyetine yaranıp Hıristiyanlık adına iyi bir şey yapmak gayesiyle, aziz George’a atıfla bu şövalye tarikatını kurduğunu belirtmektedirler. Böylece bu azizle alakalı inanç, İngiltere’de günümüze kurumsal bir surette dahi gelebilmiştir!..

Ayrıca, İngiliz tarihinin en büyük askeri zaferleri olarak anlatılan harpler içinde kendisine en başta sıra bulabilecek olan 1415 tarihli ve Fransa’ya karşı kazanılan Agincourt Muharebesinde, İngiliz geleneğine göre, St. George gözükmüştür… Harbi kazanan İngiliz kralı 5. Henry’nin, Shakespeare’in de yansıttığı üzere St. George’a büyük bir adanmışlığı bulunmaktaydı. Bütün bunlar, İngilizler arasında St. George’un hassaten hürmet görmesinde müessir olmuştur.

ENTERESAN BİR İNANÇ: ST. GEORGE EJDERHA ÖLDÜRMÜŞTÜ!

Bu varlığı şüpheli aziz hakkında tüm bu anlatılanlar içinde en önde gelen ve şöhretinin ayrılmaz bir parçası olan husus ise, Hıristiyan geleneğinde erken Ortaçağ’dan modern devirlere kadar hakiki bir vaka gibi anlatılagelen onun ejderha öldürdüğü vakasıdır.

Avrupa Tarihinde Canavar İnancı, sembol veya teşbih falan olmadan hakiki bir canavar inancı şeklinde en azından 17.yüzyıla kadar devam etmiş, konu üzerine Avrupalı tarihçiler pek çok yayın yapmıştır. İşte bu konunun bir unsurunu da ejderhalar oluşturup bunlar arasında en meşhur hikâye de St. George’a aittir. Buna göre Beyrut’ta deniz yakınında halkın sudan faydalanmasına mani olan ejderhayı katledip halkı kurtarmış, halk da bunun üzerine Hıristiyan olmuştur. Bu vaka dolayısıyla da oradaki koya St. George Koyu adı verilmiştir. Günümüz bir kısım Hıristiyan kaynakları ise ejderhanın Hıristiyanlığın düşmanlarını temsil ettiği yorumunu getirmek durumunda kalıp meseleyi böyle anlatmayı tercih eder olmuşlardır.

TÜRK-İSLAM KÜLTÜR, İNANÇ VE GELENEKLERİYLE PROBLEMLİLER ACABA TEFEKKÜR EDECEKLER Mİ?

St. George günü 23 Nisan 2018 twitter İngiltere gündeminde uzun bir süresi zirvede olmak üzere akşama kadar kaldı. Diğer Avrupalı milletlerin de tebrik, yorum vs. paylaşımıyla Dünya gündeminde de uzun sıra üst sıralarda bulundu. Siyasetçiler, tarihçiler paylaşımlar yaptılar. İngiltere 2.büyük partisi olan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, iktidara gelirlerse St.George gününü, yani 23 Nisanı resmi tatil ilan edeceklerini duyurdu. Kısacası Ortaçağ’ın ilk devirlerinden günümüze, memleketteki bir kısım kimselerin hayran olduğu Batı’nın en önde gelen ülkelerinden biri İngiltere başta olmak üzere sair diğerlerinde mevcudiyeti şüpheli bir aziz fevkalade el üstünde tutulmakta, yad edilmekte, gündem konusu olmakta, hikâyesi anlatılıp öğretilmektedir!..

Takriben 1 asırdır başta Kemalistler olmak üzere ülkedeki Batı hayranları, bu tip maneviyata müteallik şeylerin Batıda çoktan bir kenara atıldığını, bunların her tür ilerlemeye mani olduğunu, böyle manevi ve gelenekte bulunan, kültürün içinde yer alan unsurların geri bırakan ve geri kafalılara yakışan şeyler olduğunu bol keseden sallayıp durdular.

Lakin ne kadar sallayıp dursalar da, hem akıllarına gelen her tür güzellemeyle anmaya çalıştıkları Batı’nın, hem dillerine pelesenk ettikleri Ortaçağ’ın, hem de -ve en başta- İslam’ın, Türk-İslam müktesebat ve geleneğinin cahilleri oldukları ve söylediklerinin isabetsizliği sayısız misalle ayan beyan ortaya çıktı ve çıkıp kendisini göstermeye de devam ediyor…

Bu tip hususlar, milletlerin kimliğini, coşkusunu, gayretini, etrafında birleşebilecekleri kıymetleri verebilen unsurlardır. Üstüne üstlük, bizce mutlak surette bâtıl ve hatta kendilerinden bile kimilerinin dediği gibi “saçma”, “gülünç” ve gayet temeli zayıf bir şey olmasına rağmen, milli ve dini bir unsur olarak bu tip anlatıları taşımışlar, bizdeki birtakım gerekli ciddiyet ve tefekkürden yoksunların hayran olduğu “Batılı” olabilmişlerdir…

Kalkıp sosyal medyalarda, “Çinliler dünya ekonomisinde zirveye yürüsün, Ruslar S-400’leri yapsın, biz de anca aziz gününü tatil yapalım” gibi saçma sapan ve alakasız noktalardan kültür ve aidiyet unsurlarını aşağılayıp reddetmeye de kalkmamışlardır!..

Şu halde, Batılı, bizce bâtıllığı aşikâr olan beyni patladığı halde dolaşabilen ve ejderha katledebilen azizleri tutarken…

Bahse konu kimseler, Müslüman’ın, sağlam bir okuma ve dinlemeyle anlaşılacağı üzere en ciddi, hikmetli ve muhkem anlatım ve yazımlarla gelen evliyasına, ulemasına, Ehl-i Sünnet itikadına, hükümdarlarına hücum yapmakla, bunları reddedip atmakla ne “gerilik” kaldırılabileceğini… Ne Batılıya “ulaşılabileceğini” ve ne de kendin olup olabilecek en kuvvetli ve ileri noktaya varılabileceğini idrak ve takdir edebilecek midir? Hiç değilse İngiliz, Portekizli, İspanyalı kadar olup tarihimize ve tarihi değerlerimize sahip çıkalım diyebilecek midir?..

Avrupa tarihinin bu gibi unsurları bizim için, kendimize de dönük bir surette işletilecek tefekkür mekanizmasından geçirilmeye muhtaçtır.