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İngilizler harekete geçti! "Erdoğan'a baskıyı artırın"

Türkiye'ye karşı her dönem kirli komploların arkasında yer alan İngilizler, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini engellemek için boş durmuyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:10
İngilizler harekete geçti! "Erdoğan'a baskıyı artırın"

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimler, İngiliz medyasında da geniş yer bulmaya başladı.

"ERDOĞAN'A BASKI ARTMALI"

Ülkede yayın yapan Financial Times gazetesinde çıkan yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık bir şekilde hedef gösterildi: "Batılı ülkeler Erdoğan üzerindeki baskıyı çok daha önceden artırmaya başlamalıydı"

Batı'nın daha önce harekete geçmesi gerektiğinin savunulduğu başyazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanmasının Türkiye için durumu daha da kötüye taşıyacağı ifade edildi.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Amerika ve Avrupa'nın rahatsızlığına rağmen Erdoğan ile Putin arasında samimiyet olduğuna dikkat çekilen yazıda, "Her ne kadar Türkiye bir NATO müttefiki ve kağıt üzerinde AB'ye aday bir ülke olsa da, ülke Erdoğan'ın yönetiminde Batı'yla olan bağlarını koparıp Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yörüngesine doğru savruldu." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:10
  1. Erdoğan
  2. ingiliz medyası

YORUM YAZ

  • ihsanihsan1 sa önce
    köpek ... yemekten vaz geçermi ingilizde gavurluğundan vaz geçmez
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    EY TÜRK MİLLETİ!! TARİHTEKİ EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ OSMANLI YI YIKAN İNGİLTEREDİR. MİLLİ EĞİTİMİN KİTAPLARINI İNGİLİZ FRANSIZ ETKİLEDİĞİ İÇİN, BİZE YILLARDIR DÜŞMAN YUNAN, BULGAR DEDİLER KOMŞU İLE DOST OLMAYALIM DİYE. YUNANİSTANIN, BULGARİSTANIN, ERMENİSTANIN HER YERİ DÜŞMAN OLSA KAÇ YAZAR.
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