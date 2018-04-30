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İngilizlerin amacı belli oldu! Baskıyı artırın

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Erdoğan'ın seçim zaferini engellemek isteyen İngilizler, harekete geçti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:07
İngilizlerin amacı belli oldu! Baskıyı artırın

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimler, İngiliz medyasında da geniş yer bulmaya başladı.

"ERDOĞAN'A BASKI ARTMALI"

Ülkede yayın yapan Financial Times gazetesinde çıkan yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık bir şekilde hedef gösterildi: "Batılı ülkeler Erdoğan üzerindeki baskıyı çok daha önceden artırmaya başlamalıydı"

Batı'nın daha önce harekete geçmesi gerektiğinin savunulduğu başyazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanmasının Türkiye için durumu daha da kötüye taşıyacağı ifade edildi.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Amerika ve Avrupa'nın rahatsızlığına rağmen Erdoğan ile Putin arasında samimiyet olduğuna dikkat çekilen yazıda, "Her ne kadar Türkiye bir NATO müttefiki ve kağıt üzerinde AB'ye aday bir ülke olsa da, ülke Erdoğan'ın yönetiminde Batı'yla olan bağlarını koparıp Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yörüngesine doğru savruldu." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:07
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