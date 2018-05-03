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İngilizler Akşener'i öve öve bitiremedi!

İngiliz The Guardian gazetesi yaklaşmakta olan erken seçimler için İP Genel Başkanı Meral Akşener'e övgüler yağdırdı. The Guardian Akşener için "Demir Leydi" sıfatını kullandı. Akşener için aynı sıfatı 2017 senesinde bir diğer İngiliz The Times gazetesi de kullanmıştı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:54
İngilizler Akşener'i öve öve bitiremedi!

Her seçimlerde olduğu gibi Türkiye'nin iç işlerine müdahil olmaya çalışan Batı, bu seçimlerde de yeni algı oyunları ile harekete geçti. İngiliz The Guardian gazetesi İyi Parti lideri Meral Akşener'i adeta kendi Cumhurbaşkanı adayları gibi tanıttı, övgülerden yere göğe sığdıramadı...

"DEMİR LEYDİ"

Kareem Shaheen ve Gökçe Saraçoğlu tarafından kaleme alınan yazıda Meral Akşener'in adeta PR çalışması yapıldı. Akşener'in Türkiye'nin kurtarıcısı gibi gösterildiği makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve MHP'yi korkuttuğunu belirtirken, aynı zamanda Akşener'den "Demir Leydi" sıfatıyla bahsetti.

BATININ KAHRAMAN ÇIKARTMA OPERASYONU

Her seçimlerde olduğu gibi bu erken seçimlerde de sandıklara müdahale etmeye çalışan Batı, İngiltere üzerindenadaylarının Meral Akşener olduğunu gösterdi. Tam sayfa yazıda Meral Akşeneri bir kahraman gibi göstermeye çalışan The Guardian, "Ve erkek egemen bir siyasi kültürde başka bir mesajı daha var: “Artık korkma sırası iktidardaki erkeklerde." mesajıyla Meral Akşener'e tam destek veriklerini açıkca beyan ettiler.

İNGİLİZLERİN AKŞENER AŞKI

Meral Akşener'in İP'i kurmadan önce de İngilizler tarafından övüldüğü biliniyor... İngiliz The Times gazetesi 2017 senesinin ortalarında Meral Akşener'i sayfalarına taşıdı. Dergide fazlasıyla köpürtülen Akşener,  "Türkiye’nin ‘Demir Kadını’ Meral Akşener, Erdoğan’a Meydan Okumaya Hazırlanıyor" başlıklı yazıyla İngilizler tarafından övülmüştü. 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:54
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