İngilizlerden tüm dünyaya acil kodla uyarı: Ölümcül hayvan için kırmızı alarm, 475.000 kişin ölümünden suçlu

İngilizlerden "dünyanın en ölümcül hayvanı" konumundaki bir hayvan hakkında tüm dünyaya uyarı yapıldı. İngilizler, 20 yıldan bu yana artarak devam eden kabusun artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre İngiliz vatandaşların ölüm sayısında her geçen gün artış yaşandığı ifade edildi.

TÜRKLERİ DE İLGİLENDİRİYOR!

Söz konusu durum Türkleri de ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'den de çok sayıda vatandaşımız Afrika bölgesindeki ülkelere ziyaret gerçekleştiriyor.

GİDEREK DAHA FAZLA HASARA NEDEN OLUYOR!

İngilizler, dünyanın en ölümcül hayvanının giderek daha fazla hasara yol açtığı konusunda uyarıldı.

Sivrisinekler tarafından yayılan sıtma, her yıl dünya çapında yaklaşık bir milyon insanın hayatına mal oluyor ve bu da yüksek tizli böceği sadece çok sinir bozucu olmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyadaki açık ara en ölümcül hayvan haline getiriyor.

475.000 ÖLÜM

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İnsanlar yıllık 475.000 ölümle ikinci sırada yer alırken, yılanlar 50.000 ölümle üçüncü sırada yer alıyor. Her ne kadar sivrisinekler kimseyi kaplan kadar doğrudan öldürme eğiliminde olmasalar da, örneğin sıtma da dahil olmak üzere yaydıkları bulaşıcı hastalıklar, yıllar boyunca milyonlarca kişinin hayatına mal oldu.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan yayımlanan yeni veriler, 2023'te yurtdışındayken sıtmaya yakalanan İngiliz gezginlerin sayısında 2022'ye kıyasla yaklaşık %50'lik bir artış olduğunu ortaya koyuyor; bu, 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesi.

2023'te İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da yurt dışına seyahat sonrasında doğrulanan sıtma vakası sayısı 2.004 idi; bu sayı 2022'de 1.369'du. Bu artış , birçok ülkede sıtma vakalarındaki büyük artış ve sıtmanın sona ermesinin ardından denizaşırı seyahatlerdeki artışla bağlantılı. Pandemi kısıtlamaları. Dünya Sağlık Örgütü, 2022 yılında küresel sıtma vakalarının 249 milyon olarak tahmin edildiğini ve bu rakamın 2019 yılına kıyasla pandemi öncesi seviyeleri 16 milyon aştığını bildirdi.

Küresel seyahat sigortacısı World Nomads, gezginlere seyahate çıkmadan önce tıbbi tavsiye almalarını ve sivrisineklerin yol açtığı hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olmak için sigorta yaptırmalarını tavsiye etti.

World Nomads İngiltere ve Avrupa genel müdürü Jonathan Frankham şunları söyledi: "Bir macera seyahat sigortacısı olarak World Nomads, 21 yıllık bir seyahat sigortası sunan, en çok satan varış noktamız olan Tayland gibi sıtma bölgelerinin kalbindeki destinasyonlara seyahat sigortası poliçeleri düzenlemektedir. -Yaşlı sırt çantalı gezgin, sivrisinek kaynaklı dang hummasına yakalandıktan sonra öldü.

“Sıtma, uluslararası seyahate geri döndükten sonra yeniden ortaya çıkan, ancak iklim değişikliği nedeniyle de artış gösteren ciddi bir hastalıktır. Brezilya ve Gana dahil 15 Afrika ve Güney Amerika ülkesine giriş için aşı kanıtı gerektiren sarı hummanın aksine, sıtma hapı alma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak sıtma bölgelerine seyahat ederken doktorunuza danışmanızı, ısırılmaya karşı önlem almanızı ve önerildiğinde sıtmaya karşı ilaç almanızı öneririz.