İngilizler'den TF-X kararı! Kapsamını daralttılar

İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce, Türkiye'nin yerli savaş uçağının motorunu geliştirmek için Kale Grubu ile birlikte yürüttüğü çalışmaların kapsamını daralttığını duyurdu.

Reuters'in haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, geçen yıl Kale Grubu ile görüşmelerde fikri mülkiyetlerin paylaşılması ve Katar-Türk ortaklı bir şirketin katılımıyla ilgili bir takım anlaşmazlıkların yaşandığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra, Rolls-Royce'un, herhangi bir uzlaşmaya varılamamasının ardından beşinci nesil savaş uçağı ihalesini kazanma girişimini bıraktığı hatırlatıldı.

2017'de ortaklık kurmuşlardı

Kale Grubu 2017 yılında uçak motoru üretmek için Rolls-Royce ile ortaklık kurmuştu. Söz konusu ortaklık, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan 133 milyon dolarlık savunma anlaşmasının ardından gerçekleşmişti.

İki şirket arasında kurulan ortaklık ile, TF-X veya Milli Muharip Uçak (MMU) adıyla bilinen yeni nesil savaş uçağı programında kullanılmak üzere motor geliştirilmesi hedefleniyordu.