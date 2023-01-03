İngilizlerden tarihi itiraf: 'Avrupa’nın hasta adamı artık...'

İngilizler, yüksek enflasyon ve vergiden kaçmak için Birleşik Arap Emrilikleri ve ABD’ye göçüyor.

2023 İngilizler için kasvetçi geçecek gibi gözüküyor.

Bir bankacı olan Andrew Holgate, karısı ve 13 yaşındaki kızıyla birlikte işini Dubai'ye taşımayı planlıyor. Brexit’ten (1 Şubat 2020) beri işinde belli bir düzeye gelmiş 500 bin kişi ülkeyi terk etti.

Holgate, Dubai'de "sıfır kurumlar vergisi"nden yararlanacağını ve kazanacak daha çok şeyi olacağını söylüyor. Ayrıca kendisine daha yüksek bir maaş ödeneceğinden de emin. Holgate, çantalarını toplayan ve yurtdışında fırsatlar arayan, sayısı giderek artan yetenekli profesyonellerden yalnızca bir tanesi.

Araştırma şirketi IDC'ye göre, küresel işgücünün yüzde 40'ından fazlası hem seyahat ediyor hem de çalışıyor.

Dr. Eamonn Butler ise "Enflasyonun şiddetlendiği, grevlerin olduğu, her yerde elektrik kesintisi tehdidinin olduğu, kararsız bir hükümetin olduğu ve Birleşik Krallık'ın 'Avrupa'nın hasta adamı' olarak görülüyor.” diyor. Adam Smith Enstitüsü'nün müdürüdür bu adam... Butler, yaklaşık 500 bin zeki ve hırslı İngiliz vatandaşının başta ABD ve Avustralya olmak başka ülkelere gittiğini söylüyor. 1970’lerde de "Beyin göçü" yaşandı; İngilizler Birleşik Krallık'tan Amerika'ya gitti. Günümüzde yaşananlar da buna benzetiliyor.

İngiltere’de geçim krizinin maliyeti işçileri de dışarı itiyor. 39 yaşındaki siber güvenlik danışmanı James Bore ve ortağı, gelecek yılın büyük bölümünü başka ülkelerde geçirmek istiyor. Ortaklar Dijital Göçebe Vizesi (DNV) ile Almanya ya da Estonya'ya yerleşmeyi planlıyorlar.

İngiltere’de aylık 1.000 sterlinlik harcama yapmak yerine, Almanya'da 734 sterlin ve Estonya'da yalnızca 565 sterlin harcayarak hayatlarını idame ettirebiliyorlar.

İngilizler, “Biz vatanımızı değil, vatanımız bizi terk ediyor” diyor.