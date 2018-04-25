İngilizlerden skandal hareket! Muhammed Salah'ın secdesine sansür

Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Muhammed Salah, Liverpool-Roma maçına da damga vuruyor. İlk 45 dakikada attığı gollerle şimdiden mücadelenin yıldızı olan Salah'ın sevinç anları ise dikkat çekti.

Eski takımına gol attığı için sevinmeyen Salah, gol sevincinde ellerini havaya kaldırıp alkış yapmayı tercih ederken secdeye de gitti. Ancak İngiliz yayıncı, bu anları göstermemeye çalıştı.

İngiliz yayıncının Salah'ın secdeye gittiği anları göstermemesi sosyal medyada da tepkilere neden oldu.