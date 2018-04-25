İngilizlerden skandal hareket! Muhammed Salah'ın secdesine sansür
Liverpool'un Müslüman futbolcusu Muhammed Salah, Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk 45 dakikada attığı 2 golle mücadeleye damga vuran yıldız ismin gol sevinçlerinde ise dikkat çekici bir olay yaşandı. Attığı gollerden sonra secdeye gittiği bilinen başarılı futbolcunun bu anları İngiliz yayıncı tarafından gösterilmemeye çalışıldı.25 Nisan 2018 Çarşamba 03:02
Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Muhammed Salah, Liverpool-Roma maçına da damga vuruyor. İlk 45 dakikada attığı gollerle şimdiden mücadelenin yıldızı olan Salah'ın sevinç anları ise dikkat çekti.
Eski takımına gol attığı için sevinmeyen Salah, gol sevincinde ellerini havaya kaldırıp alkış yapmayı tercih ederken secdeye de gitti. Ancak İngiliz yayıncı, bu anları göstermemeye çalıştı.
İngiliz yayıncının Salah'ın secdeye gittiği anları göstermemesi sosyal medyada da tepkilere neden oldu.
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