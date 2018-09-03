İngilizlerden şaşırtan Loris Karius yorumu!
Dün Bursaspor karşısında Beşiktaş'taki ilk maçına çıkan Karius, İngiliz medyasının odağında yer aldı.03 Eylül 2018 Pazartesi 13:35
Bursaspor'un 85. dakikada Sakho'yla bulduğu eşitlik golünün Karius'un yanlış pozisyon aldığını belirten Daily Mail, yıldız kalecinin hayal kırıklığı yarattığını savundu.
Maçta bir gol yiyen Karius'un performansını güven verici bulmayan İngilizler eleştirilerde bulundu.
Yusuf Erdoğan'ın yaptığı orta sırasında kalesini terk ettiğini ve Sakho'nun arkasında kaldığını belirttikleri Karius'un takımının puan kaybetmesinde rol oynadığını savundu.
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