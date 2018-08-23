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Financial Times'a göre Trump sayesinde Türkiye-AB arasındaki buzlar eriyor

Türkiye ekonomisine savaş açan ABDAB-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesini sağladı. Financial Times, Başkan Erdoğan'ın doğru adımlarla Fransa ve Almanya ile gerginliği düzelttiğini savundu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 08:06
Financial Times'a göre Trump sayesinde Türkiye-AB arasındaki buzlar eriyor

Financial Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ekonomik savaş nedeniyle Türkiye - ABD ilişkilerinin bozulmasını ele aldı. Financial Times, ABD'nin yaklaşımından dolayı Türkiye ve Avrupa'nın ilişkileri düzeltmek için harekete geçtiğini yazdı.

"TRUMP TÜRKİYE'Yİ UZAKLAŞTIRDI"

Ankara'nın AB ile ilişkilerin düzeltilmesi yönünde hareket etmeye başladığını aktarıldı. Trump'ın Türkiye karşı başlatmış olduğu ekonomik savaş 'ipler koptu' olarak vurgulandı.

Avrupalı yetkililerin Türkiye ile ilişkilerde 'uzun zamandır beklenen' gerginliğin azaldığına dikkat çektiğinin ifade edildiği haberde "Türk hükümetinin casusluk şüphesi ile gözaltında tuttuğu iki Yunan askeri ile Uluslararası Af Örgütü'nün bir yerel şube başkanını serbest bırakma kararı da bunu kanıtlar niteliktedir" ifadeleri kullandı.

"AVRUPAYI DA ETKİLER"

Söz konusu haberde, Türk Cumhurbaşkanı'nın Angela Merkel ve Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmelerinin de ilişkilerdeki yumuşamaya yardım ettiğini belirtti.

Gazete aynı zamanda, AB'nin de Ankara ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik gerekçelere sahip olduğunu, çünkü Türkiye'nin ekonomik durumundaki bozulmanın bazı Avrupa ülkelerini olumsuz etkileyebileceğini de belirtti.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 08:06
  1. Ankara
  2. türkiye
  3. abd
  4. trump
  5. avrupa
  6. fransa
  7. almanya

YORUM YAZ

  • abdulcabbarabdulcabbar1 sa önce
    Bu hadistir yıllardır burda yazıyorum...AB ile Türkiyenin yan yana gelmesi gerekiyor...Bu da Trumpa karşı değil Trumpın Bir tarafını sıkan ve kendine köle yapan Siyonlara karşı....Bunlara karşı dünya birleşecek...Ve Amik ovası savaşında bunlar cacık olacak-Bu da Ayet i kerimedir...
  • ihsanihsan1 sa önce
    ab derhasl türkiye iran ve rusyayı euro şemşiyesine almalı ticaret böyle kurtulur
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