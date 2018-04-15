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İngilizlerden çarpıcı 'Rusya' iddiası! "Karşı saldırıya hazırız"

İngiliz basını, istihbarat kurumlarının Moskova’nın siber alanda olası ‘saldırgan’ eylemlerine cevap olarak Rus bilgisayar ağlarına saldırmaya hazır durumda olduklarını yazdı.

15 Nisan 2018 Pazar 23:48
İngilizlerden çarpıcı 'Rusya' iddiası! "Karşı saldırıya hazırız"

The Sunday Times gazetesinin İngiliz istihbarat kurumlarındaki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'ya hazırlanan karşı tedbirleri geliştirme çalışmalarına Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin ve Savunma Bakanlığı'nın katıldığı kaydedildi.

Gazete, "Siber uzmanlar Rusya'daki bilgisayar ağlarında mevzilendi" ifadelerini kullandı.

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BAŞBAKAN MAY'E BİLGİ VERİLDİ

Londra'nın ülkedeki kilit öneme sahip altyapı tesislerine, özellikle de sağlık kurumlarına siber saldırı beklediği belirtilen haberde, İngiliz istihbaratının Rusya'nın İngiliz hükümet üyelerinin, parlamenterlerin ve diğer üst düzey yetkililerinin itibarını zedeleyebilecek bilgileri İnternete sızdırabileceğinden şüphelendiği ifade edildi. Habere göre İngiliz istihbaratı bu konuda bizzat Başbakan Teresa May'e bilgi verdi.

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"SIZMA İMKANI OLDUKLARINI BİLİYORUZ"

Gazeteye konuşan yetkili bir kaynak, "Rusya'nın senaryosunda gölge düşürücü belgelerin olduğunu biliyoruz, buna hazırız. Bu ölçekte sızma imkânları olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Milli Siber Güvenlik Stratejisi kapsamında da 1,9 milyar sterlinlik bir kaynağı siber tehditlerle mücadeleye ayırmayı planlıyor.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 23:48
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  2. ingiltere
  3. DÜNYA Haberleri

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  • haydahayda9 sa önce
    şu kokonanın sıfatına bir bak yahu bumu suriyeye egemen olacak.cehennem köpekleri
  • FerhatFerhat14 sa önce
    Iyiya türkiyedeki politik irade sizin müttefikiniz korkmayin bu irade sizin truva atiniz. Unuttunuzmu biz güney korede nato kapsaminda sizin ideolojiniz ve emperyalistler icin savastigimizi. Bizi gine savastirir bu irade.
  • YavuzYavuz15 sa önce
    Gavur garuru ısdırmıyor abi. Yok rusya bize saldıracak yok, ingilizçakalı bizi vuracak. Hemsi hikâye. Müslümanlar tek bir sancak altında toplanıp, Suriyeden girip, Filistinden çıkmalıdır. Filistinden girip, Arabistandan çıkmalıdır. Süriye, rusyaya ingilizçakalına vedahi amerikaya mezar olmalıdır. Hiç bişey yapamıyorsak, Allah için ölmeyi becerelim hiç olmazsa!
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