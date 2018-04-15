İngilizlerden çarpıcı 'Rusya' iddiası! "Karşı saldırıya hazırız"

The Sunday Times gazetesinin İngiliz istihbarat kurumlarındaki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'ya hazırlanan karşı tedbirleri geliştirme çalışmalarına Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin ve Savunma Bakanlığı'nın katıldığı kaydedildi.

Gazete, "Siber uzmanlar Rusya'daki bilgisayar ağlarında mevzilendi" ifadelerini kullandı.

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BAŞBAKAN MAY'E BİLGİ VERİLDİ

Londra'nın ülkedeki kilit öneme sahip altyapı tesislerine, özellikle de sağlık kurumlarına siber saldırı beklediği belirtilen haberde, İngiliz istihbaratının Rusya'nın İngiliz hükümet üyelerinin, parlamenterlerin ve diğer üst düzey yetkililerinin itibarını zedeleyebilecek bilgileri İnternete sızdırabileceğinden şüphelendiği ifade edildi. Habere göre İngiliz istihbaratı bu konuda bizzat Başbakan Teresa May'e bilgi verdi.

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"SIZMA İMKANI OLDUKLARINI BİLİYORUZ"

Gazeteye konuşan yetkili bir kaynak, "Rusya'nın senaryosunda gölge düşürücü belgelerin olduğunu biliyoruz, buna hazırız. Bu ölçekte sızma imkânları olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Milli Siber Güvenlik Stratejisi kapsamında da 1,9 milyar sterlinlik bir kaynağı siber tehditlerle mücadeleye ayırmayı planlıyor.

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