İngilizlerden çarpıcı Cemal Kaşıkçı iddiası: Şu an orada

İngiliz Daily Mail Gazetesi internet sitesinin, Suudi Kraliyet ailesine yakın bir kaynağa dayandırdığı iddiaya göre Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülmedi, kaçırıldı.

"Minibüsle havalimanına götürüldü"

Buna göre Kaşıkçı konsolosluğa girdikten sonra siyah bir araç ve onu takip eden beyaz bir minibüsle birlikte doğruca havalimanına götürüldü; havalimanından özel jetle önce Dubai'ye ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a uçtu.

"Halen Riyad'da"

Daily Mail, Kaşıkçı'nın hayatta olduğunu ve halen Riyad'da tutulduğunu yazdı.