İngilizlerden bomba itiraf! Mesut Özil’in neden geldi?

Avrupa basını Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer olmasının şaşkınlığını yaşamaya devam ederken, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Independent, yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertli kulübe geliş süreciyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Independente.co.uk’ta yer alan yazıda; Mesut’un Arsenal’dan ayrılmasının en büyük sebebinin Uygur Türkleri için attığı tweet olduğunu vurguladı. Haberde şu sözlere yer verildi: “Özil, 13 Aralık 2019’da Çin’in Uygurlar’a yönelik muamelesini kınayan tweet attı. Bu tweet Çin’de rahatsızlık uyandırdı.

Çin’deki pazarını kaybetmek istemedi

Çin, Arsenal’ın maçlarının televizyonlardan yayınlanmasını kaldırdı. Arsenal da Çin’deki pazarını kaybetmek istemedi ve Mesut’u cezalandırmayı düşündü. Kişisel görüşlerini ifade eden Alman futbolcunun bu açıklamalarını desteklemedi ve takımdan uzaklaştırıldı.

Süreç Mesut’un Fenerbahçe’ye transfer yolunu açtı

Mesut Özil’in maaş kesintisini kabul etmemesi ise takımdan uzaklaştırılma sebebi olarak gösterildi. Bu yaşanan süreç Mesut’un Fenerbahçe’ye transfer yolunu açtı. Özil’in Arsenal’den ayrılmasının ana sebebi sosyal medya paylaşımları.”

Siftah yapacağı mücadele belli oldu

Hafta başında çalışmalara başlaması beklenen yıldız futbolcu, daha sonra takımla antrenmanlarda yer alacak. 32 yaşındaki futbolcunun 30 Ocak'ta oynanacak ikinci yarının ilk maçı olan Ç. Rize karşılaşmasıyla siftah yapacağı belirtiliyor.