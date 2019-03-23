Nihayet İngiliz’in de dikkatini çekti: Saldırgan DAEŞ’ten olunca Müslümanlar suçlanıyor ama..”

yeniakit.com.tr İngiltere’nin meşhur programlarından Good Morning Britain’de programın sunucuları ve ülkenin en meşhur yazarlarından Piers Morgan ve İngiliz rapçi Akala arasında dikkate şayan konuşma yaşandı, gerek siyasi gerek de Müslüman şahıslara ırkçı hücum yapılması çarpıklık ve arızasına dikkat çekildi.

“Suçlu ve kurbanlar siyahi iken ırk konuşuluyor, beyaz olunca ırk aniden önemsizleşiyor”

Programın esas konusunu bilhassa Londra’yı kasıp kavurmuş hale gelen bıçaklı saldırı ve cinayet oranlarının oldukça yüksek düzeylerde seyretmesiydi. Konuyla alakalı Piers Morgan ve siyahi rapçi Akala arasında şöyle bir konuşma vaki oldu:

Piers Morgan: “Sana diyeceğim şey bu istatistiksel olarak Londra’da tam şu an kahir ekseriyetle neredeyse münhasıran çete üyeleri olan genç, siyahi ve ergen erkeklerin bir problemidir, birbirlerine saldırıyorlar bu suretle mücrim ve kurbanlar neredeyse münhasıran genç siyahi erkekler olarak gözüküyor. Kültürel meseleler, ırki meseleler açısından bunu yapmada ırkçı bir unsur olduğunu yahut suçluların beyaz olduğu Glasgow’daki ile aynı problem olduğunu düşünüyor musun?..”

Akala: “Bu ülkede birçok bölge var ki, vakalara bakalım, Londra’dakinden daha yüksek cinayet oranlarına sahiptirler. Açıktır ki insanlık tarihi boyunca siyasi insanların bir şiddeti tekeline almış olmayı uzaktan olsa yansıtacak hiçbir şeyleri yoktur. Son birkaç yıl içerisinde en korkunç bıçak saldırılarının bazılarında hem kurban hem mücrimler beyazdı ve Londra’dan da değillerdi, 13 yaşında Southampton’da bir kızın bıçaklanarak öldürülmesi, Dinnington’da 16 yaşında birisinin bıçakla katledilmesi, York’ta 7 yaşında bir diğer kızın bıçaklanıp öldürülmesi, Oxfordshire’da 5 yaşındaki birisinin kendi annesi tarafından bıçakla katledilmesi de buna dahil. Hem mücrim hem kurbanlar beyaz olduğunda ırk aniden önemsiz bir şey oluyor.”

“DAEŞ’li saldırınca ‘müslüman problemi’ oluyor ama beyaz üstünlükçü saldırınca ‘beyaz problemi’ diyen yok”

Bundan sonra ırkın önemli olabileceği tek sınırlı algı, hususi olarak öne sürülebileceği tam olarak tek şeyin genç siyahilerin demografisi olduğunu söyleyen Akala, bunun aslında deri renklerinden falan değil fakat hayatlarının sadece çok hususi bir sahnesindeki hallerinden ve psikolojik sorunlarından kaynaklı olduğunu söyledi.

Burada söze karışan Piers Morgan’ın şu ifadeleri de dikkat çekiciydi:

“Farklı ama beyaz üstünlükçünün korkunç bir fiili irtikâp ettiği Yeni Zelanda’da yaşanan ile biraz iç içe girdi (bu mesele). Eğer bir DAEŞ teröristi olsaydı birçok insanın tepkisi direkt ‘bu bir Müslüman problemi’ şeklinde olurdu. O beyaz üstünlükçü olduğundan insanların şunu dediklerini duymadım: ‘Bu bir beyaz insan problemi.’”

Buna kesinlikle katıldığını ve uygun bir isim olarak o gibileri ‘Beyaz üstünlükçü teröristler’ diye anacağını söyleyen Akala, Morgan’a dönüp şu örneği de ver: “Mesela siz, yüzlerce belki binlercesinin her yıl seks suçlarından mahkum olmasına rağmen hiçbir zaman bütün orta yaş beyaz adamların sübyancı olmadıklarını açıklamaya davet edilmeyeceksiniz. Çünkü aşikârdır ki tüm orta yaş beyaz adamlar sübyancı değiller.”

Piers Morgan bu noktada Akala’nın tamamıyla geçerli bir noktaya parmak bastığını ifade etti.