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İngilizler Türkiye'nin Cerablus'ta yaptıklarına hayran kaldı

Kuzey Suriye'yi terör örgütlerinden temizleyen Türkiye'nin bölgede halkın refahı için yaptığı çalışmalar, görenleri hayran bırakıyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:47
İngilizler Türkiye'nin Cerablus'ta yaptıklarına hayran kaldı

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyine yerleşerek Türkiye’yi kuşatmayı planlayan terör örgütlerine büyük bir darbe indiren Türkiye, bölgede barış ve huzur ortamının sağlanması ve halkın refah ve huzuru için büyük bir kalkınma çalışması başlattı.

İngiltere'de yayın yapan Financial Times, Türkiye'nin harekat bölgesindeki çalışmalarını yerinde inceledi.

SURİYELİLERİ TÜRKİYE'YE MİNNETTAR

Türkiye'nin yaptıklarını hayranlıkla sayfalarına taşıyan İngilizler, Suriyelilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar olduğunu yazdı.

CERABLUS 18 AYDA KÜLLERİNDEN DOĞDU

Gazetede çıkan haberde; "Türkiye son 18 ayda bölgeye büyük kaynaklar akıttı. Türk bakanlıklar hasar gören binaların onarımına, hastane ve sağlık kliniklerin inşasına yardım etti, okulları yeniden açtı. Yüzlerce öğretmenin, doktorun ve polisin maaşını Türkiye ödüyor. Cerablus'a elektrik ulaştırılması için 3 kilometrelik bir kablo döşendi." ifadeleri kullanıldı.

SURİYELİLER YURTLARINA DÖNÜYOR

Türk askeri tarafından güvenliğin sağlandığı bölgede barış ortamının sağlanmasıyla birlikte, ülkelerinden kaçan Suriyelilerin de geri dönmeye başladığı belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:47
  1. Cerablus
  2. Suriye
  3. Türkiye
  4. Financial Times

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