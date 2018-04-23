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İngilizler Türkiye'ye akın etti!

İngiltere’den Türkiye’ye seyahat satışlarının paketi 2018’de yüzde 84 arttı. İngiltere merkezli Thomas Cook’un verilerine göre Türkiye paketlerinin satışı, 2018’de favori destinasyonlardan İspanya ve Kanarya Adaları’nı geçti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:14
İngilizler Türkiye'ye akın etti!

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiltere merkezli Thomas Cook’un verilerine göre, 2018 tatil sezonunda İngiltere’den Türkiye’ye seyahat paketlerinin satışı bir önceki yıla göre yüzde 84 arttı.

BBC Türkçe’nin haberine göre 2016’da ülke çapında yaşanan saldırılar ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası azalan ziyaretçi sayısı 2017’de görece toparlamıştı.

Thomas Cook’un Tatil Raporu’na göre, Türkiye paketlerinin satışı, 2018’de favori destinasyonlardan İspanya ve Kanarya Adaları’nı geçti. (Balear Adaları dahil edildiğinde) İspanya en popüler tatil merkezi ve onu Yunanistan Türkiye, ABD ve Karayip Adaları takip ediyor. Yunanistan ve Türkiye arasındaki farkın da giderek kapandığı görülüyor.

İLK İKİ AYDA YÜZDE 30 ARTTI

İngiltere’den 2015 yılında Türkiye’ye 2 milyon 512 bin 139 turist gelmişti. 2016’da İngiltere’den gelen turist sayısı 1 milyon 711 bin 481’e düşmüştü. 2017’de ise 1 milyon 658 bin 715’e kadar gerilemişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın en son açıkladığı 2018 Ocak-Şubat verilerine göre ise İngiltere’den gelen turist sayısı yüzde 33’lük artışla 71 bin 665’e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise İngiltere’den gelen turist sayısı 53 bin 878’di. 2016’nın ilk ayında ise 68 bin 373 İngiliz turist Türkiye’ye gelmişti.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:14
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