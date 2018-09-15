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İngilizler Suudi Arabistan'ı savunmaya geçti

İngiltere, Yemen’le ilgili tartışma sırasında Suudi Arabistan’a silah satışını savundu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 01:26
İngilizler Suudi Arabistan'ı savunmaya geçti

İngiltere Dışişleri Bakanı Alistair Burt İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışını savunarak Yemen'deki savaşın basit cevapları olmadığını dile getirdi.

İngiltere hükümeti geçtiğimiz günlerde muhalif milletvekillerinin çağrısı üzerine gerçekleştirilen bir acil durum toplantısında Yemen'deki durum ve Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması konularında kendini savundu.

“SUUDİ ARABİSTAN ULUSLARARASI KANUNLARI İHLAL ETMİYOR”

Burt, Avam Kamarası'na hitap ederek “Füzelerin atıldığı bir müttefiki (Suudi Arabistan) desteklememek için hiçbir neden yok” dedi. Aynı zamanda İngiliz hükümetinin Suudi Arabistan'ın herhangi bir uluslararası kanunu ihlal etmediğine inandığını aktarırken muhalif vekillerin Husi isyancılarının oluşturduğu tehdidi tanımalarını istedi.

İSKOÇ MİLLİYETÇİ PARTİSİ İNGİLİZ HÜKÜMETİNİ KINADI

Yemen'de Suudi arabistan ve BAE'nin eylemlerini kınayan İskoçya Milliyetçi Partisi Milletvekili Alison Thewliss, “İlk önce şunu not etmek önemli, bu çatışmada en az sorumluluğu olan insanlar en büyük faturayı ödüyor. Bunlar Yemen'İn çocukları. Şu üç saatlik tartışmada bile 18 çocuk hayatını kaybetti. Onları şu yeşil sıra üstünde hayal edin. Daha kaç tanesi daha? Yemen'de ölen çocuklar üzücü bir şekilde burayı hemen doldurabilirler” dedi.

İşçi Partisi'nin gölge dışişleri bakanı Emily Thornberry İngiliz silahlarının Yemen'de sivilleri vurmak için kullanılıp kullanılmadığını sorduğunda Burt “cevap veremeyeğini” kabul etti. Bunun üzerine Thornberry, “İngilizlerin emirlerinin Suudi Arabistan tarafından yerine getirilip getirilmediğine hükmetmeye olanak yok” açıklamasını yaptı.

BM: YEMEN DÜNYANIN EN GENİŞ İNSANİ KRİZİ

Amerika, İngiltere ve bazı Avrupalı milletler Suudi önderliğindeki Husilere karşı girişilen savaşta 2015 yılından bu yana Suudilere askeri ve istihbari destek verdiler. İngiltere 6.2 milyar dolardan daha fazla değerde silah satışına izin verdi. Savaş 10 binden fazla Yemenlinin hayatına mal olurken 85 bin insan yerinden edildi. İspanya ve Almanya Suudi Arabistan'a silah satışını durduran iki Avrupa ülkesi oldu.

Kaynak: Telesurtv.net

Çeviri: Timetürk

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 01:26
  1. İngiltere Dışişleri Bakanı Alistair Burt
  2. İngiltere
  3. Suudi Arabistan
  4. Yemen

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