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"İngilizler petrol tankerini ivedilikle serbest bırakmalıdır"

- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, İngiltere'nin Cebelitarık Boğazı'nda el koyduğu İran petrol tankerini bir an önce bırakması gerektiğini söyledi

12 Temmuz 2019 Cuma 15:25
"İngilizler petrol tankerini ivedilikle serbest bırakmalıdır"

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, İngiltere'nin Cebelitarık Boğazı'nda el koyduğu İran petrol tankerinin bir an önce bırakılması gerektiğini söyledi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Musevi, "İngilizlerden ivedilikle petrol tankerini serbest bırakmalarını istiyoruz. Zira bu herkes için daha iyi olacak." dedi.

Londra hükümetinin elinde tankere el koymak için haklı gerekçelerinin bulunmadığını söyleyen Musevi, İspanya Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, tankerin durdurulmasını ABD'nin İngiltere hükümetinden istediğini kaydetti.

- Petrol tankeri krizi

Cebelitarık özerk yönetimi, geçen hafta Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, dün İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini bildirmişti.

Bakanlık, bir İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini belirtmişti.

İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:25
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