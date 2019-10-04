0553 313 94 23

İngiliz taraftarlar Luyindama transferi için kampanya başlattı

Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Paris Saint Germain'in Galatasaray deplasmanında 1-0 kazandığı maçta Galatasaray forması ile başarılı bir performans sergileyen Luyindama için West Ham taraftarları kampanya başlattı.

04 Ekim 2019 Cuma 15:28
İngiliz taraftarlar Luyindama transferi için kampanya başlattı

West Ham United'lı taraftarların Christian Luyindama'nın transfer edilmesi için Twitter üzerinden kulübüyle etkileşime girdiği görüldü.

Luyindama'nın transfer edilmesini isteyen taraftarların bu dileğini, West Ham United'ın gerçekleştirip, gerçekleştiremeyeceği ise merak ediliyor.

Luyindama geçtiğimiz yıl ocak ayında Standart Liege'den Galatasaray'a kiralanmıştı. Galatasaray sezon sonunda ise oyuncuyu bonservisiyle transfer etmişti.

25 yaşındaki oyuncu Galatasaray forması ile 25 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik performansa imza attı.

Ayrıca Luyindama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 2 maçta 90'ar dakika forma giyerken maç başına 5.5 başarılı müdahale ortalaması yakalamayı başardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 15:28
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. West Ham United
  3. Christian Luyindama
  4. Twitter
  5. Standart Liege

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir'de korkutan yangın! Sanayi sitesi alev alev yandı
    1. Eskişehir'de korkutan yangın! Sanayi..
    2. Suriye'de milli ordu kuruluyor
    3. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı..
    4. 'Kimse kusura bakmasın' diyen Bakan..
    5. EYT’den kimler nasıl yararlanacak?
    6. Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu..
    7. Bahçeli'den dikkat çeken açıklama!
    8. Haşim Kılıç'tan Ali Babacan'ın..
    9. Evlat edinme şartları neler? Evlat..
    10. Dünyayı şoke eden itiraf: Kendi..
    11. AK Parti’den "süresiz nafaka", "erken..
    12. Osmanlı dönemi camilerden tarihi eser..
    13. AK Partili Celalettin Güvenç'ten çok..
    14. Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 2..
    15. İngilizler Luyindama için kampanya..
    16. Osmaniye'de anonslu terör operasyonu!
    17. Dünyada sadece 2 ülkede var! Rusya..
    18. Kılıçdaroğlu yine haktan hukuktan dem..
    19. Malatya'da "tombala" operasyonu: 38..
    20. İBB kariyer iş ilanları güncel İBB iş..
    21. AK Partili isim doğruladı! Başkan..
    22. İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
    23. İzmir'de vapur seferleri durduruldu
    24. Şehitlere küfür eden şahıs gözaltına..
    25. Yavuz gemisi 7 Ekim'de Akdeniz'de..
    26. Sırrı Süreyya Önder cezaevinden..
    27. Hatay'da orman yangını! 1 hektar alan..
    28. Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu!
    29. Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası öldü
    30. Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı!
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek