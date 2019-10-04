İngiliz taraftarlar Luyindama transferi için kampanya başlattı Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Paris Saint Germain'in Galatasaray deplasmanında 1-0 kazandığı maçta Galatasaray forması ile başarılı bir performans sergileyen Luyindama için West Ham taraftarları kampanya başlattı.

West Ham United'lı taraftarların Christian Luyindama'nın transfer edilmesi için Twitter üzerinden kulübüyle etkileşime girdiği görüldü. Luyindama'nın transfer edilmesini isteyen taraftarların bu dileğini, West Ham United'ın gerçekleştirip, gerçekleştiremeyeceği ise merak ediliyor. Luyindama geçtiğimiz yıl ocak ayında Standart Liege'den Galatasaray'a kiralanmıştı. Galatasaray sezon sonunda ise oyuncuyu bonservisiyle transfer etmişti. 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray forması ile 25 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik performansa imza attı. Ayrıca Luyindama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 2 maçta 90'ar dakika forma giyerken maç başına 5.5 başarılı müdahale ortalaması yakalamayı başardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.