İngiliz basını: Kaşıkçı, konsolosun bahçesine gömüldü

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akibeti gizemini koruyor. Türlü senaryolar ortaya atılan kayıp gazeteci için sarsıcı iddia İngiliz basınından geldi.

Konsolosun evindeki bahçeye mi gömüldü?

İddiaya göre, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldü, cesedi ise konsolosun evinin bahçesinde gizlendi.



İşte Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Al Otaibi'nin Levent'teki konutu.

İngiliz Middlle East Eye sitesi, 2 Ekim'de Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'nın parçalanıp resmi araçla binadan çıkarıldığını yazdı. Korkunç iddiayı Sözcü bugün manşetine taşıdı.



Cesedin konsolosun evinin bahçesine gömüldüğü de duyuruldu.