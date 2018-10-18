İngilizler, her gün 20 Müslümana saldırıyor

MÜNÜBE YILMAZ

Tüm dünyada günden güne artan İslamofobi, İngiltere’de de patlama yaptı.

“Demokrasinin beşiği” olarak pazarlanan İngiltere’de İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapor, ülkedeki dinî nefret suçlarının yüzde 52’sinin Müslümanları hedef aldığını ortaya koydu. Nisan 2017-Mart 2018 arasında İngiltere ve Galler’i kapsayacak şekilde nefret suçlarında yüzde 40’lık bir artış yaşandığı, ülkedeki nefret suçlarının son 5 yılda ise yüzde 123 yükselerek iki kattan fazla arttığı belirtildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da da Müslümanlara yönelik nefret suçlarının geçen yıl Manchester ve Londra’da gerçekleştirilen 4 ayrı saldırının ardından günde ortalama 3,5’tan 20’ye çıktığı ifade edildi.