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Korona Virüs İngilizler duyurdu: Pfizer–BioNTech aşısı mutasyona karşı etkili olacak mı?
Korona Virüs

İngilizler duyurdu: Pfizer–BioNTech aşısı mutasyona karşı etkili olacak mı?

Laboratuvar çalışmaları, Pfizer ile Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı da etkili olduğunu ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:41:00 -
İngilizler duyurdu: Pfizer–BioNTech aşısı mutasyona karşı etkili olacak mı?

Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ederken aşı çalışmaları da insanlığa umut oluyor.

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Almanya'da kurduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'ın geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama Birleşik Krallık'tan geldi.

Mutasyona karşı etkili olacak

BioNTech ve ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni mutasyon türüne karşı da etkili olacak.

10 mutasyon üzerinde inceleme

Denemelere katılanların kan analizine dayanan sonuçlar, geçen hafta ABD'li ilaç üretici üreticisi tarafından yayınlananlardan daha kapsamlı bir analize dayanıyor.

Pfizer, geçen haftanın başında benzer bir laboratuvar çalışmasının, aşının, B117'nini yüksek derecede bulaşıcı olmasına neden başak proteinindeki N501Y adlı anahtar mutasyona karşı etkili olduğunu gösterdiğini açıklamıştı.

Henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş olan son çalışma, İngiltere'de tanımlanan B117 olarak bilinen varyantta meydana gelen 10 mutasyon üzerinde gerçekleştirildi.

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