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Dünya Kupasından elenen İngilizler acısını Cüneyt Çakır'dan çıkartma peşinde!

İngiltere'nin Hırvatistan'a uzatma dakikalarında mağlup olarak Dünya Kupasına veda ettiği maçın hakemi Cüneyt Çakır için İngilizler FIFA'yı soruşturma açmaya çağırdı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:47
Dünya Kupasından elenen İngilizler acısını Cüneyt Çakır'dan çıkartma peşinde!

İngiliz taraftarlar, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'nin Hırvatistan ile oynadığı ve uzatmalarda kaybedip elendiği maçın hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi. Önyargılı olmakla suçladıkları Cüneyt Çakır için "utanç verici" manşeti atan İngiliz gazeteleri de yenilginin sorumlusu olarak Türk hakemi gösterdi.

FIFA'DAN SORUŞTURMA AÇMASINI İSTEDİLER

Maç sonunda sosyal medyada isyan bayrağını çeken İngilizler, FIFA'yı soruşturma açmaya davet etti. Taraftarlar, peşin hükümlü olduğu yorumları yapılan Çakır'ın, spora zarar verip gözden düşürdüğü gerekçesiyle yargılanmasını istedi.

PERISIC'IN GOLÜ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Özellikle verdiği ve vermediği fauller konusunda tepki çeken Cüneyt Çakır'ın, Ivan Perisic'in golünde ayak kafa hizasına kalkmış olmasına rağmen golü vermesi de İngiliz taraftarları çılgına çevirdi.

NANI'Yİ HATIRLATTILAR

Manchester United taraftarı İngilizler ise daha da öfkeliydi. 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında Alvaro Arbeloa ile mücadelesinde kırmızı kart gören Nani örneği veren United taraftarları, Çakır'ı adaletsiz davranmakla suçladı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 10:47
  1. Cüneyt Çakır
  2. ingilizler
  3. Dünya Kupası

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