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Financial Times: THY Erdoğan'la birlikte uçuşa geçti

İngiliz gazetesi Financial Times gazetesi, son 15 yılda Türk Hava Yolları'nın iki katı oranında büyüdüğüne dikkat çekti. Gazete, "Türk Hava Yolları, Erdoğan'la birlikte uçuşa geçti" ifadelerini kullandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 13:22
Financial Times: THY Erdoğan'la birlikte uçuşa geçti

Milli havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları'nın elde ettiği başarılar İngilizlerin dikkatini çekti.

Ülkede yayın yapan Financial Times Gazetesi, son 15 yılda THY'nin artan destinasyonlarına dikkat çekti.

Adeta uçuşa geçti

THY'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarının öncesinde kötü şartlarda hizmet verdiğini yazan İngilizler, son 15 yılda şirketin adeta uçuşa geçtiğini belirtti.

Türkiye'yi dünyanın kavşağı haline getiren İstanbul Havalimanı'na da yer verilen haberde, THY'nin başarılarının her geçen gün artacağı ifade edildi.

Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen havalimanlarından birine sahip olduğu da ifade edildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 13:22
  1. İstanbul
  2. Türk Hava Yolları
  3. THY
  4. Financial Times
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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