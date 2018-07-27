0553 313 94 23

İngilizler açıkladı! Fabri'nin yerine o geliyor

Fabri'yi Fulham'a satan ve yeni kaleci arayışına giren Beşiktaş'ın Liverpool forması giyen Mignolet ile temas halinde olduğu iddia edildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 19:14
İngilizler açıkladı! Fabri'nin yerine o geliyor

Yeni kaleci arayışında olan Beşiktaş için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiliz Sky Sports'un iddiasına göre Beşiktaş, Liverpool'un Belçikalı kalecisi Simon Mignolet ile görüşüyor.

ALISSON SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ

70 milyon Euro'ya kaleyi Alisson ile güçlendiren Liverpool'da Mignolet iyice gözden düşmüştü.

Geçen sezon Liverpool'da kaleyi kaptıran 30 yaşındaki kaleci Premier Lig'de 19 maça görev alırken 24 gol yedi, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 19:14
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore 65 yıl sonra ABD'ye iade etti
    1. Kuzey Kore 65 yıl sonra ABD'ye iade etti
    2. PKK'lı Alman finosu Türkiye'ye..
    3. Diş ağrısı için doğal çözümler
    4. Kulak tıkanıklığı neden olur?
    5. Kocaeli'den acı haber! 8 kişi selde..
    6. Safiye İnci tutuklandı mı? Safiye İnci..
    7. Lavanta çayının sağlığa 7 etkisi
    8. CHP'de demokrasi bu kadar olur!..
    9. Terör devleti İsrail, bir çocuğu..
    10. Beşiktaş, Enzo Roco'yu resmen açıkladı!
    11. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    12. İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman..
    13. Edirne Meriç Nehri'nde çocuk cesedi..
    14. Süper Lig'de ilk hafta programı belli..
    15. Süleyman Soylu: En çok kaza yapan..
    16. Bir dönem sona eriyor: Hasta alımını..
    17. Tarihi çınar devrildi! Faciadan dönüldü
    18. CHP'li muhalifler imza sayısını duyurdu
    19. 2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH..
    20. Her şey bu evde yaşanmıştı! Ayrıntılar..
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Fatih Erbakan iddialı: Erdoğan'dan sonra ben...
    Fatih Erbakan iddialı: Erdoğan'dan sonra ben...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma