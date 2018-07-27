İngilizler açıkladı! Fabri'nin yerine o geliyor

Yeni kaleci arayışında olan Beşiktaş için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiliz Sky Sports'un iddiasına göre Beşiktaş, Liverpool'un Belçikalı kalecisi Simon Mignolet ile görüşüyor.

ALISSON SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ

70 milyon Euro'ya kaleyi Alisson ile güçlendiren Liverpool'da Mignolet iyice gözden düşmüştü.

Geçen sezon Liverpool'da kaleyi kaptıran 30 yaşındaki kaleci Premier Lig'de 19 maça görev alırken 24 gol yedi, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.