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İngilizler 105 yıl önce iki gemimizi gasp etti

F-35 savaş uçaklarıteslimatının dondurulması, bundan 105 sene önce 3 Ağustos 1914'te yaşanan, İngiltere’nin parasını peşin verdiğimiz 'Sultan Osman-ı Evvel' ve " 'Reşadiye' isimli iki savaş gemisini gasp etmesini hatırlattı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 20:40
İngilizler 105 yıl önce iki gemimizi gasp etti

Osmanlı Devleti’nin donanma açısından güçlenmesi gerekiyordu. Yunanistan da donanmasını güçlendirmeye çalışan bir başka devletti. 1900’lerin başında denizlerde üstün olmak her şeyden önemliydi. Çünkü kara yolları henüz o kadar gelişmiş değildi.

Yine aynı dönemde İngilizler tarafından “drednot” tipi gemiler geliştirilmişti. Bu tip gemiler daha hızlı hareket edebiliyorlardı, yüzen bir filo gibiydiler, fakat yeni deneniyorlardı.

1911 yılı baharında, Arjantin ile yaşanan amansız deniz çekişmesi yaşanırken, Brezilyalılar dünyanın en büyük savaş gemisine sahip olmak istiyorlardı. Bu amaçla Brezilya; İngiltere, Newcastle’daki Armstrong şirketine bir drednot siparişinde bulundu ve adını Rio de Jenerio koydu. 1913’e gelindiğinde Brezilya ile Arjantin arasındaki sorunlar giderilmiş, 1913 Temmuzu'na kadar Brezilya’nın yaptığı düzenli ödemeler bu tarihten sonra kesilmiştir. Brezilya gemiyi almaktan vazgeçmişti. Armstrong Şirketi çok fazla telaşlanmamıştı çünkü gemiyi alacak biri mutlaka bulunacaktı.

Osmanlı Devlet’i İngiltere’ye kırka yakın irili ufaklı gemi siparişinde bulunmuştu. Başlangıç için o günün parasal karşılığı dört milyon Sterlin’e iki drednot ısmarlanmıştı. Biri Reşadiye olacak drednotlardan diğeri ise Sultan Osman I adıyla alınacaktı. Sultan Osman gemisi, Yunanlıların da katıldığı ihalede Osmanlı Devleti tarafından alınan Rio adlı gemiydi. Süvarisinin kimliği bile saptanmıştı: Hamidiye’nin efsanevi kahramanı Rauf Bey.

Bu gemilerin alınabilmesi için yeterli bütçe olmadığından geniş çapta bir bağış kampanyası düzenlenmiş, o zamanın olanaklarıyla kahvelerde, halkın toplu olarak bulunduğu yerlerde, müsamere ve eğlencelerde sürekli olarak para toplanıyordu. Bayram gibi vesilelerle öğrencilerin ellerine kumbaralar veriliyor ve bu kumbaralarla para topluyorlardı. Önemli para yardımlarında bulunanlara “Donanma İane Madalyası” adı altında bir de madalya veriliyordu.

Fakat işler umulduğu gibi gitmiyordu. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Almanya ile sürüklendiği bu günlerde İngiltere gemileri verip vermemekte tereddüt ediyordu.

27 Temmuz 1914’te Reşit Paşa vapuru ile Sultan Osman’ı teslim almak üzere, Bahriye Nazırlığı’nı ve Osmanlı Devleti’ni temsilen Rauf Bey Newcastle’a varmıştır. Churchill, Sultan Osman’a el koymanın çok büyük bir diplomatik karmaşaya neden olacağını bilmektedir ama İngiliz Armadasının önüne çıkabilecek böylesi bir gemiyi teslim etmek de istememektedir. Ve 3 Ağustos 1914’te Churchill’in açıklaması ile Sultan Osman ve Reşadiye’ye el konduğu resmi olarak açıklanmıştı. Rauf Bey anılarında şöyle diyordu:

“...Sultan Osman süvarisi olarak, üç aydır Londra’da bulunuyordum. ...Dretnotu teslim alıp memlekete götürecek olan bin kişilik mürettebat ve askerim de Reşid Paşa vapuruyla İngiltere’ye gelmişti. Geminin son taksiti olan yedi yüz bin Lira da ödenmişti. İşleri bir an önce bitirmek için denemelerin bir kısmından vazgeçerek fabrika ile 2 Ağustos 1914 günü geminin, bize teslimi konusunda anlaşmıştık. Fakat parayı verişimizin ertesi günü için kararlaştırılan sancağımızı çekme töreni zamanından yarım saat önce İngilizler Sultan Osman’a el koydular.

Dünyanın birbirine girdüğü günlerdi.

...Avrupa kıt’ası baştan başa bir savaş alanı haline gelmişti. ...İngiltere, hükümetimiz tarafından satın alınması kararlaştırılıp pazarlığı da yapılmış olan iki torpido destroyerine de el koydu.

...Gerektiği şekilde şiddetle protesto edildi ise de, kâr etmedi. ...İngilizler, ...hangi devlete ait olursa olsun İngiliz tezgâhlarında inşa edilmekte olan harp gemilerinin ...İngiliz kıyılarından uzaklaşamayacağını tebliğ ile ambargoda ısrar ettiler. Biz de çaresiz, Reşid Paşa vapuruyla İstanbul’a dönmek üzere hareket ettik..."

Bu gemiler paraları ödendiği halde teslim edilmemiş, paraları ise iade edilmemiştir. Sultan Osman gemisi derhal İngilizleştirildi ve ismi “Agincourt” olarak değiştirildi. Reşadiye ise "Erin" ismini aldı. Fakat kaderi oldukça hazin oldu. 22 Ağustos’ta seyre hazır olan geminin denenmesinde görülür ki silahları iyi çalışmamaktadır. 26 Ağustos 1914’te onarım için çekilir. Başarısız bir gemi olarak bir daha kimseye satılamaz ve 1922 yılında gemi sökücüler tarafından parçalanmaktan kendisini kurtaramaz.

 

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 20:40
  1. İstanbul
  2. Sultan Osman
  3. Agincourt
  4. Reşadiye
  5. Rauf Bey
  6. Bahriye Nazırlığı
  7. Osmanlı Devleti
  8. Brezilya
  9. İngiltere
  10. drednot
  11. Rio de Jenerio
  12. Armstrong Şirketi
  13. Sultan Osman I
  14. Donanma İane Madalyası
  15. Birinci Dünya Savaşı
  16. Newcastle
  17. Churchill

YORUM YAZ

  • IsmailIsmail22 dk önce
    Aradan 105 yil gecmis, kicina takıldığımızyalanci ve azgin kafirler ayni, ne yazik ki bizde ayniyiz! Haberekonu olay ve F 35 oznesinde 2 vahim ortak nokta var! Birincisi, gemiler de ayni F 35 ler gibi truva atlariymis. Ikincisi sadece silah sistemleri degil paralarimiz da gasp edilmis. Insa Allah F 35 in parasini geri alırız da, sadece bir tane ortak nokta kalir bu iki hadise arasinda!
  • Doğrusu...Doğrusu...44 dk önce
    Yani, bunların "dedeleri" de "gaspçı ve hırsız" imiş..! İşte, "Batı" insanı böyle batırır.!?

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