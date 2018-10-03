İngiliz'in Türk düşmanlığı bitmek bilmiyor... Yine Türkiye'yi hedef aldılar!

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Türkiye ve Erdoğan aleyhinde şiddetli hücum yapan tavır ve mensupları ile bilinen İngiltere’nin İşçi Partisindeki bu aşırı tutum dinmek bilmiyor. Partinin Liverpool’da gerçekleştirilen konferansında konuşan genel başkan Jeremy Corbyn de bu tutumu sürdürdü.

O Türkiye’yi, kendi medyası da onu suçladı

Tamamıyla kendi iç meseleleri üzerine sürdürülegelen bir konferansta Jeremy Corbyn, durduk yere Türkiye’ye laf çarptırmadan konuşmasını gerçekleştiremedi.

Corbyn, konuşmasını İngiliz medyasına getirdiği sırada “İngiliz basınının en mühim kısmının, kendilerine en ufacık sevgi duymayan milyarderlerin elinde olduğunu” vurguladı. Akabinde ise partisinin, Türkiye ve Kolombiya’daki gibi hesabı verilmeyen güçlere karşı meydan okumada basın özgürlüğünü koruyacağını açıkladı.

Gayet gereksiz yere ve alakasız surette Türkiye’yi karalayan bir ifade savuran Corbyn, buna rağmen devamında söylediği cümle hasebiyle İngiliz medyası tarafından “İngiltere’nin özgür medyasına saldırıyor” ithamlarının hedefi olmaktan kurtulamadı: “Burada bir özgür basın, çok aşırı fazla surette, yalanlar ve yarı gerçekler yayma özgürlüğü şeklinde anlaşıldı.”

Corbyn böylece, yalanlar yayılması özgürlüğüne karşı olduğunu ifade ederken, Türkiye’de neden medya mensuplarına yönelik birtakım tepkiler olduğunu da hiç bilmeyip anlamadığını da gözler önüne serdi.

İşçi Partisi mensubu, Erdoğan ve Türkiye’ye şiddetli hakaret ve ithamlar savurmuştu

Jeremy Corbyn’in partisi mensuplarının daha evvel birçok kereler Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye çok ağır ve müstekreh bir dille hücum ettiklerine şahid olunmuştu.

Bunların içinde başı çeken İşçi Partisi parlamenteri David Lammy 14 Mayıs 2018’de attığı twitte, “Erdoğan gazetecileri hapse atan bir diktatör & tirandır, zalim bir baskı & işkence rejimi başlatmış ve Kürtleri doğramaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

Lammy ayrıca 13 Mart'ta twitterdan da paylaştığı parlamento konuşmasında, “Hükümete barbarca katliamı ile masum erkekleri, kadınları ve çocukları öldürmesini kesmesi için Erdoğan’a çağrı yapmasını ve bu despota silahlar satmayı kesmesini şiddetle tavsiye ediyorum” demişti. Konuşmasında ayrıca Erdoğan’ın El-Kaide ile ittifakını gizlemeye çalıştığı saçmalığını da ileri sürmüştü. Bu sırada Afrin operasyonuna değinmekte olan Lammy, 21 Martta ise “Parlamentoda Kürtlerin yanında durmak ve Erdoğan’ın Afrin’deki tiksindirici suçlarını haykırmaktan gurur duyduğunu” yazmıştı.