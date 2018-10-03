0553 313 94 23

İngiliz'in Türk düşmanlığı bitmek bilmiyor... Yine Türkiye'yi hedef aldılar!

Türkiye ve Erdoğan aleyhinde şiddetli hücum yapan tavır ve mensupları ile bilinen İngiltere’nin İşçi Partisindeki bu aşırı tutum dinmek bilmiyor. Partinin Liverpool’da gerçekleştirilen konferansında konuşan genel başkan Jeremy Corbyn de bu tutumu sürdürdü.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:24
İngiliz'in Türk düşmanlığı bitmek bilmiyor... Yine Türkiye'yi hedef aldılar!

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Türkiye ve Erdoğan aleyhinde şiddetli hücum yapan tavır ve mensupları ile bilinen İngiltere’nin İşçi Partisindeki bu aşırı tutum dinmek bilmiyor. Partinin Liverpool’da gerçekleştirilen konferansında konuşan genel başkan Jeremy Corbyn de bu tutumu sürdürdü.

O Türkiye’yi, kendi medyası da onu suçladı

Tamamıyla kendi iç meseleleri üzerine sürdürülegelen bir konferansta Jeremy Corbyn, durduk yere Türkiye’ye laf çarptırmadan konuşmasını gerçekleştiremedi.

Corbyn, konuşmasını İngiliz medyasına getirdiği sırada “İngiliz basınının en mühim kısmının, kendilerine en ufacık sevgi duymayan milyarderlerin elinde olduğunu” vurguladı. Akabinde ise partisinin, Türkiye ve Kolombiya’daki gibi hesabı verilmeyen güçlere karşı meydan okumada basın özgürlüğünü koruyacağını açıkladı.

Gayet gereksiz yere ve alakasız surette Türkiye’yi karalayan bir ifade savuran Corbyn, buna rağmen devamında söylediği cümle hasebiyle İngiliz medyası tarafından “İngiltere’nin özgür medyasına saldırıyor” ithamlarının hedefi olmaktan kurtulamadı: “Burada bir özgür basın, çok aşırı fazla surette, yalanlar ve yarı gerçekler yayma özgürlüğü şeklinde anlaşıldı.”

Corbyn böylece, yalanlar yayılması özgürlüğüne karşı olduğunu ifade ederken, Türkiye’de neden medya mensuplarına yönelik birtakım tepkiler olduğunu da hiç bilmeyip anlamadığını da gözler önüne serdi.

İşçi Partisi mensubu, Erdoğan ve Türkiye’ye şiddetli hakaret ve ithamlar savurmuştu

Jeremy Corbyn’in partisi mensuplarının daha evvel birçok kereler Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye çok ağır ve müstekreh bir dille hücum ettiklerine şahid olunmuştu.

Bunların içinde başı çeken İşçi Partisi parlamenteri David Lammy 14 Mayıs 2018’de attığı twitte, “Erdoğan gazetecileri hapse atan bir diktatör & tirandır, zalim bir baskı & işkence rejimi başlatmış ve Kürtleri doğramaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

Lammy ayrıca 13 Mart'ta twitterdan da paylaştığı parlamento konuşmasında, “Hükümete barbarca katliamı ile masum erkekleri, kadınları ve çocukları öldürmesini kesmesi için Erdoğan’a çağrı yapmasını ve bu despota silahlar satmayı kesmesini şiddetle tavsiye ediyorum” demişti. Konuşmasında ayrıca Erdoğan’ın El-Kaide ile ittifakını gizlemeye çalıştığı saçmalığını da ileri sürmüştü. Bu sırada Afrin operasyonuna değinmekte olan Lammy, 21 Martta ise “Parlamentoda Kürtlerin yanında durmak ve Erdoğan’ın Afrin’deki tiksindirici suçlarını haykırmaktan gurur duyduğunu” yazmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:24
  1. Jeremy Corbyn
  2. İşçi Partisi
  3. David Lammy
  4. ingiltere
  5. türkiye
  6. türk düşmanlığı

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul37 dk önce
    Hoşt hoşt , iki ayaklı kuyruksuz it. İtler ürür kervan yürür !
  • erkan bayindirerkan bayindir42 dk önce
    tipinde tip olsa ingilizin. tipini ..... moronu.
  • ingliz itiingliz iti47 dk önce
    david lammy inglizin tescilli tasmali kopegi. asirlar boyu soyu kole olarak alinip satilmis it! kimin adina Turkiyeye havliyor
  • oikolpüoikolpü1 sa önce
    dünyanin hainlerri ha amerika ha ingilizler bunlari bilmeyen yok bu namertlerin gecmisi katliam ve istilalarla sömürülerle doludur bunlar kendilerini korumak ocon müslümanlara saldirmalari maske olarak kullaniyorlar .
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Altınordu'nun yeni belediye başkanı belli oldu!
  1. Altınordu'nun yeni belediye başkanı..
  2. Kime çekti ki bu bebek?
  3. Yediemin otoparkında binlerce..
  4. Sözleşmelerde TL dönemi! İşte geçerli..
  5. Hırçınlığı duyma zorluğundan olabilir
  6. Giresun'da çıkan yangında 1 kişi..
  7. Avrupa Parlamentosu'ndan emisyon..
  8. "6 futbolcu maçları boykot ediyor!"
  9. Terör örgütü yardım isteyenleri böyle..
  10. Eski IMF Başkanı Rodrigo Rato'ya 4,5..
  11. Hatay’da 30 bölge özel güvenlik bölgesi
  12. Sınır ötesi tezkeresi meclisten geçti!
  13. Denizli: Terim ve Güneş ile güzel bir..
  14. Selahattin Demirtaş'ın 'bilirkişi'..
  15. Başbakan Theresa May yine dans etti!
  16. UEFA'dan Manchester United-Valencia..
  17. Domuz gribinin hortladığı ülkede bir..
  18. Vladimir Putin ona çok sert çıktı:..
  19. NATO'dan Rusya'ya uyarı geldi:..
  20. NATO'dan dikkat çeken Rusya açıklaması!
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

Günün Karikatürü

3 Ekim 2018
2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu