İngilizce'nin ve İngilizce Kursları'nın önemi

İletişim, bilim, ticaret, havacılık, eğlence, radyo ve diplomasi gibi Uluslararası faaliyetlerin hemen hemen çoğunda İngilizce kullanılmaktadır. Bu da İngilizce öğrenmede kişinin kendini geliştirebilmesi için önemlidir. Dünyadaki olayları ve gelişmeleri takip etmek için de İngilizce bilmek gerekir

1990'lı yıllardan sonra İngilizce öğrenme zorunlu bir ders olarak okutuluyor olması İngilizce'nin öneminin bir başka göstergesi olmuştur. Öğrenciler ve veliler her geçen gün İngilizce'nin önemini kavramakta ve İngilizce alanındaki açıkları kapatabilmek için kurs ve özel ders gibi çözüm yolları aramaktadırlar. Bu çözümler İngilizce öğrenilmesi açısından öğrencilere büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

İngilizce; hızla artan, globalleşen ve bilimin ortak dili haline gelmiştir. Dünyada en yaygın dil olarak kullanılması ve konuşulması ile de İngilizce öğrenmek için profesyonel İngilizce Kurslarının desteği gereklidir. İngilizce öğrenmek ve konuşabilmek; yurt içi ve yurt dışı imkanlarında oldukça avantajlıdır.

Aileler ve öğrenciler İngilizce öğrenimini bir zorunluluk olarak kabul etmiştir. Eğitim ve kariyer hayatlarında İngilizce'nin öneminin önemli bir yeri olduğunu bilmektedir. Bu sebeple İngilizce eğitimine de çok önem vermektedirler.

İngilizce biliyor olmak bir çok kapıyı aralamak ile eşdeğerdir. Hayatın her anında karşılaşılan İngilizce, gerek sosyal hayatta gerek eğitim hayatında gerekse kariyer hayatında oldukça önemlidir. Örneğin; İngilizce konuşulan bir ülke seyahatinde rehber yok ise tamamen kişi kendi ile başbaşa kalmıştır. Hem ihtiyaçlarını karşılaması hemde diğer insanlarla diyalog kurması gerekecektir. Bu aşamada bildiği İngilizce sayesinde kendini ifade edebilecek ve karşısındaki insanlarla ikili yada daha fazla kişi ile diyalog kurabilecektir. Rahat bir şekilde gezdiği ülkeyi keşfedebilecek ve alışveriş yapabilecektir.

Türk Amerikan Derneği Mecidiyeköy İngilizce Kursları eğitmenlerinden Tuğçe Omaryİngilizce'nin ve İngilizce Kurslarının insan hayatındaki önemini şu şekilde açıklamıştır: İngilizce; hayatın her alanında karşılaştığımız bir dildir ve evrenseldir. İngilizce konuşabiliyor olmak İngilizce'nin iyi bilindiği anlamına gelmemektedir. Önemli olan İngilizce'yi kurallarına uygun bir şekilde öğrenmektir. İngilizce'de matematik gibi kurallara bağlı olan bir dildir. Tamamen gramerine uygun bir şekilde öğrenilmesi İngilizce öğreniminde daha sağlıklıdır. İngilizce öğrenirken, İngilizce'ye özgü her şeyi bilmek, öğrencilerin İngilizce'yi daha çabuk öğrenmesinde oldukça etkilidir. İngilizce; ezberleyerek değil tamamen sürekli yapılan pratik ile kavranabilmektedir. İngilizce kursları bu aşamada öğrencilerin sürekli pratik yapmasını ve eğlenerek öğrenmesini sağlamaktadır. Sürekli gelişimi takip edilir ve her geçen gün daha da iyi öğrenebilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. İngilizce öğrenirken yapılan en büyük hata ezbere dayalı olan çalışmalardır. İngilizce tamamen eğlenerek ve karşılıklı diyaloglarla öğrenilir. İngilizce öğrenmek isteyen kişiler “İngilizce anlıyorum fakat konuşamıyorum.” algısını ve bilinç altına yerleşmiş olumsuz yargıları çıkarmaları gerekir. Hedefleri doğrultusunda başaracağına inanması önemlidir. Psikolojik olarak öğrencilerin sağlıklı düşünmeleri sağlanmalıdır. Hayatın gerçeklerinden biri başaracağına inanmanın başarmanın yarısı olduğudur. Aslında insan hayatı boyunca sürekli olarak eğitimdedir. Her aşamada bilgi birikimi yapabilecek kapasitededir. Bu sebeple istedikten sonra yapılmayacak bir şey yoktur. İngilizce öğreneceğim deyip bu doğrultuda ilerlenirse başarılı olunması kesindir. İngilizce sürekli pratik ve öğrenilme aşaması takip gerektirdiği için İngilizce Kurslarından öğrenilmelidir. Bu noktada ben ve diğer arkadaşlarım Mecidiyeköy İngilizce Kursları bünyesinde İngilizce eğitimleri için öğrencilerimize elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ve yapacağız.”