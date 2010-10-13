İngilizce bilmeyene evlilik vizesi yok

AB ülkeleri dışından gelen kişiler için geçerli olacak bu uygulamayla, İngiliz hükümeti ülkeye girecek göçmen sayısını azaltmayı ve entegrasyonu hızlandırmayı planlıyor. 29 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek olan ve Türk vatandaşlarını da kapsayacak uygulamada, dil bilme seviyesi, evlilik vizesi başvurusu sırasındaki İngilizce anlama ve konuşma düzeyini ölçen sınavla tespit edilecek. İngiltere’de bulunan Kuddus Avukatlık bürosu yetkilisi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) İngiltere Başkanı Hakan Camuz yaptığı açıklamada, bu uygulamanın entegrasyon için olumlu yanlarının olacağını söyledi. Evlilik vizesi için dil bilme zorunluluğunun aslında bir önceki İşçi Partisi hükümetinin teklifi olduğunu belirten Camuz, bu uygulamanın İngilizlerin klasik göçmenlik uygulamalarına aykırı olmasına karşın, olumlu yönlerinin de bulunduğunu kaydetti. İngiltere’nin, dilini, kültürünü ve yasal haklarını bilmeden yaşayan göçmen sayısını azaltmak istediğini belirten Camuz, “Dil bilmek, eğitim almak bu insanları güçlendirecektir. Yeni uygulama herkes için, Türk vatandaşları için de geçerli olacaktır” dedi. Bu arada, İngiltere 2007 yılından bu yana, evlilik yoluyla ülkeye giriş yaşını 21’e yükseltmiş, bununla çocuk yaşta ve görücü usulü evliliklerin önüne geçmeyi amaçlamıştı. 18 yaşındaki iki birey İngiltere sınırları içinde evlenebilirken, yurtdışından gelecek kişilerin 21 yaşını doldurmaları gerekiyor. Mayıs ayında ülkede göreve gelen Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyon hükümeti, 1 Nisan 2011’den itibaren AB dışından göçü kalıcı olarak sınırlandırmayı planlıyor. Bu uygulamayla hükümet, yasadışı göçü ve ülkeye göçmen akışını önlemeyi, ayrıca net göçmen sayısını 1990’lı yıllardaki düzeyine çekmeyi amaçlıyor.