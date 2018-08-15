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İngiliz yazardan kritik tespit! 'Eğer birleşirlerse ABD zarar görür'

İngiliz yazar Mark Almond, Daily Telegraph gazetesinde yaptığı analizde Türkiye, İran, Rusya ve Çin'in güç birliği yapıp bir araya gelmesi durumunda ABD'nin zarar göreceğini belirtti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:49
İngiliz yazardan kritik tespit! 'Eğer birleşirlerse ABD zarar görür'

İngiliz yazar ve Oxford Kriz Araştırma Enstitüsü Müdürü Mark Almond, Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan analizinde, ABD Başkanı Donald Trump'un birçok ülkeye yaptırım uygulayarak bu ülkeleri bir araya gelmeye zorladığını yazdı. Trump'un yaptırımları sonucunda Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksenin oluşacağını belirten Almond, yaptırıma maruz kalan ülkelerin bir arada hareket etmesinin ABD'yi zor durumda bırakacağını belirtti.

"BOĞAZLARDAN PEKİN'E BİR DIŞLANMIŞLAR ŞERİDİ OLUŞTURMAK"

Almond yazısında, Trump'un son dönemde İran, Rusya, Çin ve Türkiye'yle ilgili yaptırım kararlarını detaylıca aktardıktan sonra şu görüşleri savundu: "Ancak yaptırımların amacı bir devleti tecrit etmek değil midir? Boğazlar'dan Pekin'e bir dışlanmışlar şeridi oluşturmak ters tepebilir. Trump'un, sonraki hamlesini kestiremediği ülkelere yaptırım uygulayıp saçmayla ateş etme yaklaşımı, yaptırıma hedef olan ülkelerin bir eksen oluşturması riskini doğuruyor.Tek tek ele alınırsa İran, Türkiye, Rusya ve hatta Çin, Amerikan baskısı karşısında korunmasız durumda. Ancak bu ülkeler bir araya gelirse, aralarındaki destek ve karışıklık yaratma kapasiteleri ABD'nin tedbirlerine zarar verebilir.

"TÜRKİYE KİLİT ÖNEMDE"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD tarifelerine karşı tepki olarak ülkesinin yeni dostlar bulabileceğini söyleyerek ve Putin'le telefonda görüşerek fazlasıyla yönünü değiştirme imasından bulundu. Türkiye kilit önemde çünkü ülke bugüne kadar ABD öncülüğündeki NATO içinde yer aldı. Avrupa ile Asya kesişim noktasında bulunması; Rusya, İran, Irak ve Suriye'yle sınır komşusu olması, Washington'ın Türkiye'nin her zaman NATO'da olmasını istemesinin bir nedeniydi. Çin yatırımlarına bağlı İmran Han'ın Pakistan'ı şimdiden, ABD karşısında Türkiye'yi desteklediğini duyurdu. Rusya, yakın dönemde Pakistan'a, ABD'nin durdurduğu askeri eğitim ve tedarik desteğiyle yer değiştirecek bir askeri yardım teklifinde bulundu."

Almond yazısının sonunda Trump'un aynı anda birçok ülkeyi cezalandırmaktan vazgeçmesi gerektiğini yazdı.

(BBC TÜRKÇE)

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:49
  1. İngiliz yazar
  2. Mark Almond
  3. Daily Telegraph
  4. Kritik değerlendirme
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  6. rusya
  7. iran
  8. çin
  9. abd

YORUM YAZ

  • ABDULBAKİABDULBAKİ1 sa önce
    Trump eline bir havuç alarak kemirmeye başlasın kendi eliyle yaptığını kendi kemirsinbu vatan bu millet kimseye eyvallah demez herkes bilsin...
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı55 dk önce
    Eylemler sözde kalmamalıdır
  • Kul HakkıKul Hakkı38 dk önce
    Sömürgeci ABD nin her yerde beslemeleri var..!ABD kendi çıkar için, herhangi bir ülkede, her türlü pisliği irtikap eder.Yeter ki onun çıkarı korunsun. Bunlarda etik ahlak vs. yoktur.Son 16 yıl hariç,bunu ülkemizde de yaptılar.Türkiye deki tüm darbelerin/darbe teşebbüslerinin arkasında sömürgeci ABD vardır.Bunun son örneği, beslemeleri olan FETÖ cü hainler eliyle yapmaya teşebbüs ettikleri, 15 Temmuz daki darbe girişimidir.Ama bu ASİL NECİP MİLLET çıplak elleriyle, yapılmak istenen ihanete DUR dedi..!Şimdi beslemeleri yaptıklarının karşılığını görüyorlar/görecekler.Kaçanlar da korkudan tir tir titriyorlar. Şeytan azapta gerek!Kendisi hak hukuk tanımayan bir zihniyet, kendisine hizmet eden hain beslemeleri de gün gelecek, bir tuvalet kağıdı misali, kullanıp atacaktır. FETÖ cü hainler bunu bilsin.Şimdi emperyalist ABD ekonomik olarak TÜRKİYEYİ çökertmeye çalışıyor. Tankla uçakla beslemeleri eliyle yapamadığını, bu sefer dolarla kurla yapmaya çalışıyor. Bu millet sizin kurunuzu da yaşınızı da alır, bir yerlerinize sokar..! ABD nin ve avenelerinin kur OYUNLARINA GELMEYECEĞİZ..! Yaşasın bağımsız TÜRKİYE..!
  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri1 sa önce
    Sarı kafalı şeytan herkese saldırıp duruyor.Eceli gelen it cami duvarı gibi olmayacak yere siidirir derler.Büyük şeytanın işi, işte bu darbı meseldeki gibi..İnşaallah denilen ülkeler güç birliğine giderde,sömürgeci ABD için sonun başlangıcı olur..
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