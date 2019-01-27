İngiliz yazar kraliçenin eşine saydırdı: Duygusuz, kibirli, en kaba biri!

yeniakit.com.tr Geçtiğimiz gün kaza yapan Prens Philip, çarptığı kadınlardan özür dilememesi nedeniyle İngiliz medyasında gündeme düştü. Önde gelen İngiliz gazetecilerden Pierce Morgan bu sebeple Kraliçe 2. Elizabeth’in eşine hücum eden bir yazı kaleme aldı.

“Hayatımda karşılaştığım en kaba insan”

Pierce Morgan Daily Mail’de yayınlanan yazısının başında, Prens Philip’in hayatında karşılaştığı en kaba insan olduğunu kaydetti.

20 yıl evvel Prens Charles’ın 50.yaş günü kutlaması hasebiyle Buckingham Sarayı’nda ilk defa karşılaşmalarını anlatan Morgan, o zamanlar Daily Mirror editörü olarak kutlamaya iştirak ettiğini kaydetti. Yanında rakip gazete The Sun editörü ile dururken Prens Philip’in kendilerini fark edip yanlarına geldiğini, kabalığına da bu suretle şahid olduğunu anlattı.

Buna göre Prens Phlip, kendisine tokalaşmak için elini uzatan Pierce Morgan’ın elini havada bırakıp hiç umursamadı. “Tehditkâr bir surette gözlerini kırıştırıp” Philip, “sen de kimsin” diye sordu. “Efendim, korkarım şu an tabloit basın tarafından çevrelenmiş haldesiniz” cevabı alınca prens, ağzı tiksinmeyle açılmış, kırış kırış yüzündeki tüm kırışıklıklar belirmiş tepkili bir ifadeyle tek kelime etmeden yanlarından uzaklaştı.

Oğlunun doğum gününe davetli birisine bu denli kaba davranmasının kendisini hayretler içinde bıraktığını söyleyen Morgan, bundan sonra mevzuyu prensin 2 kadın ve 9 aylık bir bebeğin bulunduğu bir arabaya çarpması meselesine getirdi.

“Midemi bulandırdı! Akıllara ziyan bir kibir!”

97 yaşında bir insana araba kullanma izni verilmemesi gerektiğini söyleyen Morgan, asıl sinir bozucu olanın ise kazadan bir gün sonra prensin yine araba sürerken ve kanunen yasak olduğu halde yine emniyet kemeri takmazken görüntülenmesi olduğunu kaydetti.

Morgan’a göre “dik kafalı” olan prensin mesajı netti: “Benim araba sürmemi önleyemeyeceksiniz, istediğim yeni arabayı alabilecek kadar zenginim ve memleketin kanunlarına itaat etmeyi de umursamıyorum.” Morgan bu durumun midesini bulandırdığını ve “akıllara zarar” bir kibir belirtisi olduğu tebarüz ettirdi.

Medyaya da tepki: “David Beckham yapsa bunları, böyle mi olurdu?!”

Medyaya da bir çift laf söyleyen Morgan, eğer bunu David Beckham yapsa hem basın hem de kamuoyunda haklı olarak çarmıha gerilip hakkında soruşturma başlatılacağını, lakin Philip söz konusu olunca sadece polisten “arkadaşça bir uyarı” aldığını vurguladı.

İngiliz yazara göre daha da kötüsü ise, prensin çarptığı insanlarla iletişim kurma zahmetine bile katlanmaması oldu.

Morgan ayrıca, kendisinin kraliyet ailesinin büyük bir taraftarı olup, onların İngiltere ve dünyadaki imajı için devasa iylik yaptıkları kanaatinde olduğunu belirtmeyi de ihmal etmedi. Keza Philip’in de hayatının ekserisini memleketine hizmetine adadığını kabul ettiğini, ancak bu hadisenin pek olumsuz yansıması olduğunu da yazarak, eleştirisini mümkün mertebe yumuşattı.

Kraliçeden talep: “Ona bir aptal olmayı bırakmasını emredin”

Yazısının sonunda ise, Philip’in ne kendisi ne de kimseyi umursamayıp dinlemeyeceğini, ancak bu dünyada dinlediği tek bir insan bulunup onun da kraliçe olduğunu söyleyen Morgan, 2.Elizabeth’e seslendi. İngiliz yazar kraliçeden Philip’e “inatçı hırçın bir aptal olmayı kesmesini söyleyin ve araba sürmekten de vazgeçmesini emredin” temennisinde bulundu.