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İngiliz ve Suudilerden Türkiye'yi karalama kampanyası!

Cemal Kaşıkçı cinayetinin üstünü kapatmaya çalışan İngiliz BBC ve Suudi yönetimi, Türkiye’ye karşı ortak karalama kampanyası düzenliyor. BBC, dünya genelinde 6 bin habere konu olan Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik Türkiye kaynaklı bilgi ve belgelere çamur attı. İngiliz medyasının haber servisinin ardından Suudi Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr devreye girerek Türk medyası hedef aldı.

18 Kasım 2018 Pazar 08:33
İngiliz ve Suudilerden Türkiye'yi karalama kampanyası!

İngiliz yayın kuruluşu BBC ve Suudi yönetimi, Kaşıkçı cinayetine ilişkin dünya kamuoyunu titizlikle bilgilendiren Türk medyasını karalama kampanyası başlattı. BBC’nin İstanbul muhabiri Mark Lowen, Türkiye karşıtı uydurma haberlerine bir yenisini daha ekleyerek dünya genelinde 6 bin habere konu olan Kaşıkçı cinayetine yönelik bilgi ve belgeleri itibarsızlaştırmaya çalıştı. İngiliz BBC, Cemal Kaşıkçı’nın ölümünün ardındaki sis perdesini aralayan Türkiye’ye karşı kara propaganda yürüten medya ağında ilk günden beri yer alıyor.

Provokatör muhabir!

BBC’nin FETÖ’ye yakın muhabirlerinden olduğu ileri sürülen Lowen dört yıldır Türkiye’de görev yapıyor. Lowen, Türkiye’de “Londra’dan gönderilmiş provokatör” olarak meşhur olduğu bilgisini de haberinde okuyucularıyla paylaştı. 15 Temmuz darbe yanlısı yayınları nedeniyle büyük tepki çeken BBC, FETÖ ve PKK teröristlerini kahraman gibi sunan onlarca habere imza atmıştı.

Cubeyr'den tehdit

BBC’nin kara propagandasının hemen ardından Suudi Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr devreye girerek Türk medyasını karaladı. Cubeyr, Riyad’da düzenlediği basın toplantısında, “Türk ve Katar medyası, kraliyete karşı acımasız bir karalama kampanyası yürütüyor, biz bunu mahkemeye taşıyacağız” dedi. Türkiye ile Katar’ın Suudi Arabistan’ı hedef alan sistematik kampanya yürüttüğünü öne süren Cubeyr, “Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınmasını” hazmedemediklerini de itiraf etti.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 08:33
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan
  4. ingiltere

YORUM YAZ

  • Bayram Ali KorkmazBayram Ali Korkmaz17 dk önce
    Tarih tekerrür ediyor, bunda şaşıracak bir şey yok
  • elli yaşlıelli yaşlı19 dk önce
    ne zaman birlik değildiniz ki? Elhamdulillah...işte hep böyle olun ki düşmanlarımızı iyice belleyelim.
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