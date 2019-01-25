İngiliz ve İskoç'tan sonra, Fransız siyasetçiler de terörist desteğinde

yeniakit.com.tr Geçtiğimiz gün Akit’in duyurduğu üzere İngiliz ve İskoç siyasetçilerden HDP’li Leyla Güven için desteğe gelip polise karşı PKK sempatizanlarıyla yürümüşlerken, sadece birkaç gün sonra Fransız siyasetçilerden de kafayı uzatanlar çıktı. Daha evvel de çok kereler PKK uzantılarına desteği bilinen Danielle Simonnet, bir Fransız kanalında bunu tekrarlayıp Başkan Erdoğan’a çirkin hücumda bulundu.

PKK’lılara methiye, Erdoğan’a hücum

Hem sokağa çıkıp küçücük bir PKK’lı grup arasında ve terörist başı Abdullah Öcalan bayrağı altında konuşup hem de televizyonda teranelerini tekrar eden Danielle Simonnet, tam olarak Türk ve Türkiye düşmanlığı sergiledi.

Simonet, bir yanda PKK uzantılarını DAEŞ’e karşı “en iyi savaşçılar” diye methederken, diğer yanda Recep Tayyip Erdoğan’ı “diktatör” diye anıp, Kürt halkının onun kurbanı olduğunu zırvaladı.

Ayrıca teröristlere desteğini umum “Kürt halkı” ile dayanışma diye lanse eden Fransız siyasetçi, medyatik suskunluğun sona ermesi gerektiğini savundu. Bu suretle bu Fransız’ın, “sesi kesilmiş medyada”dan anladığı şeyin kendi zırva, hakaret, iftira ve hücumlarını tekrarlamayan medya olduğu da anlaşıldı.

Hakeza işi ajite etmeyi de ihmal etmeyen Fransız siyasetçi, Leyla Güven’in “ölmek zorunda olmadığını” söyledi, 7 Kasım’dan beri açlık grevinde olmasını da buna bir gerekçi gibi sundu. Bundan sonra ise Türkiye’deki “tüm siyasi mahpuslara” özgürlük talep ettiklerini ve “DAEŞ’e karşı Kürtlerin, Fransa’nın en iyi müttefikleri” olduğunu ilan etti.

Fransız partiden küstah açıklama: “Erdoğan öldürmek istiyor.. Diyarbakır’a adam göndereceğiz”

Danielle Simonnet’e terör yanlıları için yaptığı bu destek gösterisinde, bir başka Fransız siyasetçi olan Eric Coquerel de eşlik etti.

Ayrıca bir demokatik sosyalist Fransız siyasi partisi olarak tanımlanan Parti de Gauche (Sol Parti) de Leyla Güven için hususi açıklama yayınladı. Leyla Güven’in “ölmek zorunda olmadığı” vurgusu ile tek ağızdan yapılan ajitasyonun tekrar edildiği bu açıklamada, Erdoğan’ın “sonu olmayan baskıda bulunup öldürmek niyetinde olduğu” yazıldı.

Rezalet açıklamasında Fransız parti, Leyla Güven’in Abdullah Öcalan’ın hapishane şartları iyileştirilsin diye grevde olduğu da kaydedildi. Ayrıca parti, Leyla Güven ve “Türkiye’deki diğer binlerce siyasi mahkûma desteklerini pekiştirdiklerini” vurgulayıp, destek delegasyonu olarak Diyarbakır’a Danielle Simonnet ve Jean-Christophe Sellin’i yollayacaklarını duyurdu.

Kepaze beyannamenin devamında Parti de Gauche, Fransız yetkililere de seslenip Türkiye’den Leyla Güven’in durumu ve “hayatta kalma şansının” sorulmasını talep etti. Türkiye’deki “siyasi mahpuslar” için artık sessizliğin son bulması çağrısı da yapıldı.