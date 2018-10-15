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İngiliz ve ABD'li DAEŞ'lilere hapis cezası

Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada aralarında İngiliz Stefan Samuel Aristidou ile ABD'li Kary Paul Kleman'ın da bulunduğu 6 yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:36
İngiliz ve ABD'li DAEŞ'lilere hapis cezası

Kilis'te terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan, aralarında İngiliz Stefan Samuel Aristidou ile ABD'li Kary Paul Kleman'ın da bulunduğu 6 yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

"Türkiye'den çıktığıma çok pişmanım"

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Aristidou ve Kleman ile avukatları katıldı, tutuksuz sanıkların ise avukatları iştirak etti.

Sanık Kleman, savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, 2015 yılında eşinin akrabalarının daveti üzerine Suriye'ye geçtiğini, orada da terör örgütü DAEŞ üyelerince yakalandığı için Türkiye'ye dönüşüne izin verilmediğini öne sürdü.

Suriye'de bulunduğu sürede herhangi bir silahlı eğitime ve eyleme katılmadığını savunan Kleman, "DAEŞ ile hiçbir ilgim yoktur. Ben DAEŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmedim. Suriye'ye gidip DAEŞ tarafından yakalandığıma çok üzülüyorum ve Türkiye'den çıktığıma çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Sınır hattında yakalanmışlardı

İngiltere vatandaşı sanık Aristidou da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek savunmasını yazılı olarak verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Stefan Samuel Aristidou ve Kary Paul Kleman ile tutuksuz sanıklar Kolsomo Begum, Nabile Abdelmegeed, Fatema Batool Alshehabı ve Rehab Abdalla Muhamed İbrahim'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar, Kilis'teki Suriye sınır hattında 20 Nisan 2017'de yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 17:36
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