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"İngiliz vatandaşı yalan beyanda bulunduğu için tutuklandı"

- Katar forması giydiği için bir İngiliz vatandaşının tutuklandığı haberini yalanlayan BAE, söz konusu kişiye "yalan beyan vermek" suçlaması yöneltildiğini açıkladı

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:07
"İngiliz vatandaşı yalan beyanda bulunduğu için tutuklandı"

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), tutuklanan İngiliz vatandaşının "Katar forması giymek değil, yalan beyanda bulunmak"la suçlandığını açıkladı.

BAE'nin Londra Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "24 Ocak'ta Ahmed İsa'ya yanlış beyan vererek polisi gereksiz yere meşgul etmek" suçlaması yöneltildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ali İsa Ahmed'in Katar forması giydiği gerekçesiyle taraftarların saldırısına uğradığı yönünde polise şikayette bulunduğu ancak sağlık raporlarında yaralanmaya kendisinin sebep olduğu ve bunu da kabul ettiği ileri sürüldü.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki Ali İsa Ahmed, geçen ay Asya Kupası kapsamında yapılan Katar-Irak maçını seyretmek için BAE'ye gitti.

BAE'de Katar'a herhangi bir destek gösterisinin suç olduğunu bilmeyen İngiliz vatandaşı, Katar milli takımı forması giyerek maçı stadyumda izlediği sırada gözaltına alınmış, bu sırada kötü muameleye de uğramıştı.

Daha sonra serbest bırakılan İngiliz vatandaşı, maruz kaldığı uygulama hakkında şikayette bulunmak için gittiği karakolda tekrar gözaltına alınmış, asılsız iddiada bulunmakla suçlanan Ali İsa Ahmed, tutuklanarak hapse gönderilmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bir İngilizin tutuklandığını doğrularken, kendisine destek verildiğini bildirmişti.

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır ile birlikte Haziran 2017'den beri Katar'a abluka uygulayan BAE'de, yazılı veya sosyal medya üzerinden Katar'a destek verilmesi suç sayılıyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:07
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  2. Katar

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