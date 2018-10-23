İngiliz uzman: Erdoğan, bin Selman'a karşı üstünlük kurdu

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesinin Orta Doğu Editörü Martin Chulov, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ve ardından yaşanan gelişmeler sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu'daki güç ve etki alanı mücadelesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşısında avantaj yakaladığını yazdı.

"İki lider de açıklama yapacak"

Chulov'un analizinde, Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed'in Kaşıkçı cinayeti üzerinden karşı karşıya gelişi işlendi.

Makalede bugün iki liderin yaklaşık aynı saatlerde konuşma yapacağı, Prens Muhammed'in Suudi Arabistan yatırım zirvesinin açılışında konuşacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir açıklama yapacağı aktarıldı.

Analiz şöyle devam etti:

Erdoğan,Türkiye'nin topladığı ve Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'yı öldürmeyi planladığını gösteren kanıtların çoğunu açıklayacak. Resimler, video ve hatta Kaşıkçı'nın ölümünü belgeleyen bir ses kaydı.

Bu sefer bürokratları değil Erdoğan'ın kendisi kanıtları ortaya koyacak. Tecrübeli Türk lider krizi fırsata çevirdi.

"Kaybeden taraf bin Selman oldu"

Bu iki liderin Orta Doğu için çok farklı vizyonları var. Erdoğan hem ülkesinde hem de sınırlarının ötesinde siyasal İslam'ı savundu. Özellikle Mısır'da eski başbakan Muhammed Mursi'nin iktidara gelmesi ve düşmesinin ardından Türkiye Katar ile yakınlaştı. Mursi'nin düşüşünün ardından kaçanlara kapılarını açtı ve Suudi Arabistan ile müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü Müslüman Kardeşler'i savundu.

Fakat bölgesel güç ve etki mücadelesinde kaybeden taraf oldu.