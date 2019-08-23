İngiliz Times yazdı: Esed sözünde duradı

İngiliz Times gazetesi, Suriye rejiminin başı Esed'in, ‘İdlib' konusunda sözünde durmadığını yazdı. Gazete, rejimin kuşatma altındaki sivillere "insani koridor" açtığını duyurduktan sonra, Suriye uçaklarının belirledikleri hedefleri bombaladığını yazdı.

Times'ın iç sayfalarındaki haber, gazetenin İstanbul'daki muhabiri John Beck'in imzasını taşıyor. Gazetenin kağıt baskısındaki haberin başlığı "Esed, İdlib'den ayrılacaklar için 'güvenli hat' sözü verdi".

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, İdlib'in güneyinden ayrılmak isteyenler için bir "insani koridor" oluşturulduğu duyurulmuştu. Siviller, hükümetin kontrolündeki topraklara gıda ve tıbbi yardım aldıktan sonra isterlerse bölgeden ayrılabilecekti.

Times'taki haberde ise Suriye uçaklarının bu açıklamadan sonra Han Şeyhun kasabasının kuzeyindeki yerleşimleri bombaladığı belirtiliyor.

Suriye ordusu bu hafta stratejik önemi yüksek kasabayı ele geçirmişti.

Times'a konuşan Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin sözcüsü Naci Mustafa, rejimin sivillere yönelik "güvenli geçiş" teklifinin önemi olmadığını söylüyor:

"Bugün itibarıyla insanların Suriye rejiminin kontrolündeki alanlara hareket etmesi mümkün değil. Bu insanlar zaten rejimden kaçtılar."

Yine Times'a görüş bildiren Uluslararası Kurtarma Komitesi'nden Misty Buswell de Suriye yönetiminin geçmişte benzer "koridor" önerileriyle geldiğini ancak bunun sivillerin çektiği acıları pek de azaltmadığını belirtiyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Şam'ın, ülkenin tümü hükümetin kontrolüne geçene dek savaşı durdurmayacağını söylemişti. Muallim, "Terörist gruplara yardım etmeye çalışan ve onlara sınırsız destek veren Türkiye'nin müdahalesine karşın savaş devam edecek" demişti.

Times'taki haberden diğer bazı satırlar şöyle:

"İdlib, Suriye'de muhaliflerin elindeki son kale. Vilayette yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyordu. Bunların çoğu hükümet güçlerinin saldırıları sonrası diğer bölgelere kaçtı. Son günlerde on binlerce kişi Türkiye sınırına yöneldi.

"Rusya rejimi, Türkiye muhalifleri destekliyor. 2018'de bu iki ülke bir 'tampon bölge' oluşturulmasında anlaştı. Ancak bu anlaşmaya karşın İdlib'de Nisan ayı sonunda hükümet güçleri yeniden hava saldırılarına başladı. Gözlamciler, geçen sürede 800'den fazla sivilin öldürüldüğünü, hastanelerin hedef alındığını söylüyor.

"Suriye ordusu, Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolündeki Han Şeyhun'u ele geçirdi. Bu, muhalif güçler için önemli bir darbeydi."

Haberde, Türkiye'nin Suriye'deki 12 askeri gözlem noktasından dokuzuncusu olan Morek'in kuşatma altında kaldığı ve hafta başında Suriye'de bir Türk konvoyuna saldırı düzenlendiği hatırlatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın saldırı sonrası, Suriye'deki Türk gözlem noktalarının tümünün bulundukları yerde faaliyet göstermeye devam edeceklerini söylemişti.

Times'taki haberde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Eylül'de Rusya ve İran liderlerini Ankara'da ağırlayacağı, yapılacak Suriye zirvesinin önem taşıdığı belirtiliyor.