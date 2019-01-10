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The Times 'Erdoğan YPG konusunda haklı' dedi

İngiliz medya kuruluşu The Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusunda haklı bir tutum içerisinde olduğunu ve teröristlere saldırmaya hazır olduğunu yazdı.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:11
The Times 'Erdoğan YPG konusunda haklı' dedi

8 yıldır Suriye'de devam eden savaşın sonuna gelindi. ABD Suriye'den çekilmeye hazırlanırken, Türkiye kendi sınırlarını teröristlerden korumak için büyük mücadele veriyor.

Türkiye  Suriye'ye saldırmaya hazır

İngilizlerin önde gelen medya kuruluşlarından The Times'ta bir makale yazan Richard Spencer, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi sınırlarını korumak için haklı bir tavır sergilediğini ve Suriye'ye saldırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ortadoğu'nun en garip iş birliği

Makalede ayrıca; Orta Doğu'nun en garip iş birliğinin, kapitalist ABD ile Marksist YPG arasında gerçekleştiği de belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:11
  1. Suriye
  2. The Times
  3. Türkiye

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