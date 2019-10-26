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İngiliz taraftarlardan skandal! Emiliano Sala'nın ölümüyle alay ettiler

İngiliz kulübü Swansea City taraftarlarının bir bölümü, yarın Championship'te Cardiff City ile karşılaşacakları maç öncesi uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçti.

26 Ekim 2019 Cumartesi 16:52
İngiliz taraftarlardan skandal! Emiliano Sala'nın ölümüyle alay ettiler

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Nantes'tan yeni takımı Cardiff City'e gitmek için bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala, trajik vefatıyla tüm futbol dünyasını yasa boğmuştu. Bir grup Swansea City taraftarı ise dün Arjantinli futbolcunun ölümüyle dalga geçerek utanç verici bir olaya imza attı.

Sahte uçak bileti ile kepazelik

Championship'te yarın Cardiff ile karşılaşacakları mücadele öncesinde sosyal medyadan üzerinde Sala'nın isminin yazılı olduğu sahte bir uçak bileti görseli paylaşan holiganlar, kaptanlık koltuğuna ise sekiz yıl önce İngiltere ile Galler arasında oynanan maç sırasında Wembley Stadyumu'nun dışında öldürülen Cardiff taraftarı Mikey Dye'yi oturttu.

 

 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 16:52
  1. Nantes
  2. Emiliano Sala
  3. Cardiff

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