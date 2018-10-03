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İngiliz şirketten Türkiye'de yatırımlara devam açıklaması

Yıllık cirosu 22,6 milyar pounda ulaşan, dünyanın altıncı, Türkiye'nin en büyük ikinci işvereni olan İngiliz şirketi Compass Group, Türkiye'deki yatırımlarını yükselterek sürdürecek.

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:37
İngiliz şirketten Türkiye'de yatırımlara devam açıklaması

Sofra/Compass Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kartal açıklamalarda bulundu.

Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye şu an içinde bulunduğu dar boğazdan çıktığında gerçekten iyi noktalara gelecektir. 50 ülkede faaliyet gösteriyoruz, en yüksek cirolardan birisini Türkiye'de yapıyoruz. Kar marjları açısından çok düşük olsa da Türkiye şirket için vazgeçilmez bir ülke."

"Compass Group'un Türkiye'ye bakışı mükemmel. Üst düzey yöneticilerimiz Türkiye'yi çok seviyor ve burada yatırımları sürdüreceğini belirtiyor" diyen Kartal şöyle devam etti:

"Türkiye, şu anda faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında 9. sırada ve biz bunu 5. sıraya yükseltmek istiyoruz. İnanın hem Compass Group'un global anlamdaki yetkilileri hem de İngiliz yatırımcılar Türkiye'ye çok iyi bakış açısına sahip"

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 09:37
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