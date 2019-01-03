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İngiliz şirketler alarm veriyor

Britanya Ticaret Odaları Birliği, giderek artan sayıda şirketin istenilen niteliklere sahip eleman bulmakta zorlandığını belirtti

03 Ocak 2019 Perşembe 14:50
İngiliz şirketler alarm veriyor

LONDRA (AA) - Britanya Ticaret Odaları Birliği (BCC), giderek artan sayıda şirketin istenilen niteliklere sahip eleman bulmakta zorlandığını duyurdu.

İngiltere’de 150 yıldır toplam 53 ticaret odasını temsil eden BCC'den yapılan açıklamada, şirketlerin eleman ihtiyacına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, İngiltere'de şirketlerin, aranan niteliklere sahip kalifiye çalışan bulmakta zorlandığı, düşük satış ve fiyat baskısı ile karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Giderek artan sayıda şirketin istenilen niteliklere sahip eleman bulmakta zorlandığı belirtilen açıklamada, şirketlerin ayrıca düşük satışlar ve artan fiyat baskısından olumsuz etkilendiği kaydedildi.


- Brexit sürecine ilişkin belirsizlikler ekonomik aktiviteyi olumsuz yönde etkiledi


BCC'nin yaklaşık 1 milyon çalışanı istihdam eden 6 bin şirketle yaptığı ankete göre, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) sürecine ilişkin belirsizlikler ekonomik aktiviteyi olumsuz yönde etkilerken, şirketlerin sipariş ve satışlarında da düşüşe neden oldu.

Ankete göre, İngiltere’de imalat sektöründeki şirketlerin yüzde 81’i istenilen niteliklere sahip çalışanları bulmakta zorlanıyor. Bu durum, 1989 yılından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’lik kısmını temsil eden hizmet sektöründe ise şirketlerin yüzde 70’i istenilen niteliklere sahip kalifiye çalışan bulmakta zorluk çekiyor.


- "İş dünyası, hükümetin gelecekteki göç politikasından dolayı endişe duyuyor"


BCC Genel Direktörü Adam Marshall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, anket sonuçlarının, İngiliz hükümetinin özellikle göç politikası konusunda iş dünyasının sesine kulak vermesi gerektiğine işaret ettiğini belirtti.

Marshall, "İş dünyası, hükümetin gelecekteki göç politikasından dolayı endişe duyuyor. Şirketlerin bürokrasi maliyeti olmadan her seviyedeki kalifiye çalışana erişimi olabilmeli." ifadelerini kullandı.

BCC Ekonomi Araştırmaları Başkanı Suren Thiru da İngiliz ekonomisinin belirsizlik ve artan maliyet baskısı ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, hanehalkı harcamalarının azaldığını, bunun da şirketlerin satışlarını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:50
  1. AB
  2. Brexit
  3. İngiltere
  4. Londra
  5. şirket

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